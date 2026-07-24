Un fichaje de ensueño choca con la realidad: ¿cerrará el Al-Hilal el caso Dembélé antes de que empiece?

El nombre del francés Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, se ha vinculado con un traspaso al Al-Hilal saudí durante el actual mercado de fichajes estival, en una operación que los informes han descrito como la que podría ser la más grande en la historia del club.

Sin embargo, pese al atractivo de la idea, la realidad parece más compleja, y quizás haga que el asunto termine antes de convertirse en unas negociaciones reales.

El Al-Hilal, acostumbrado a cerrar grandes fichajes en los últimos años, se ha vuelto más cauteloso en el mercado de traspasos, lo que podría hacer que la idea de contratar a Dembélé esté más cerca del sueño que de la realidad.

Una factura que supera los límites de la lógica

Si el Al-Hilal decide entrar oficialmente en la operación, no se limitará únicamente a convencer al jugador, sino que necesitará presentar una oferta descomunal al Paris Saint-Germain.

Lee también: La pieza que falta: ¿se completará el proyecto del Al-Ahli con la incorporación del maestro de Francia?

Las estimaciones apuntan a que el valor de la operación no bajará de los 100 millones de euros, y quizás supere esa cifra, especialmente porque Dembélé es una de las estrellas más importantes del conjunto francés, y su contrato de larga duración otorga al Paris una gran ventaja en las negociaciones.

Además del coste del traspaso, el Al-Hilal estará obligado a proporcionar un salario anual enorme y bonificaciones descomunales, convirtiendo la operación en una de las más costosas en la historia del fútbol saudí.

Luis Enrique se aferra a su arma más importante

El mayor obstáculo no reside únicamente en el aspecto económico, sino en la propia postura del Paris Saint-Germain, pues el técnico español Luis Enrique considera a Dembélé uno de los pilares fundamentales de su proyecto deportivo, después de que se convirtiera en un elemento decisivo en el sistema ofensivo del equipo, ya sea generando ocasiones, marcando goles o ejerciendo la presión alta.

Por ello, el club francés no parece dispuesto a desprenderse de una de sus estrellas más destacadas, especialmente tras el éxito del proyecto deportivo liderado por Enrique, lo que reduce las posibilidades de que la operación se concrete, sea cual sea su valor.

El Al-Hilal cambió su estrategia

Quizás el Al-Hilal, hace dos temporadas, era capaz de romper todas las cifras por una operación de esta magnitud, pero la situación de hoy parece diferente.

Lee también: Con Bono y Benzema al frente: 4 asuntos espinosos que encienden los muros del Al-Hilal saudí

La actual directiva se orienta hacia una política más conservadora en el gasto, y busca reducir los desembolsos, especialmente ante la existencia de contratos enormes dentro del equipo que necesitan reestructuración o ajuste, además del deseo de lograr un mayor equilibrio financiero durante los próximos años.

Asimismo, el club ha pasado a centrarse en fichar jugadores más jóvenes y con mayor capacidad de continuidad durante varias temporadas, en lugar de embarcarse en operaciones excepcionales que consumen una gran parte del presupuesto.

El sueño existe, pero la realidad es más difícil

No cabe duda de que contar con un jugador del valor de Ousmane Dembélé aportaría al Al-Hilal un refuerzo deportivo enorme, y formaría, junto a la constelación de estrellas ya existente, una de las líneas ofensivas más potentes del mundo.

Pero al observar el valor de la operación, la postura del Paris Saint-Germain y las prioridades de la actual directiva del Al-Hilal, las posibilidades de que la estrella francesa se traslade a la Roshn League parecen sumamente escasas.

Por ello, el nombre de Dembélé quizás siga presente en los titulares de la prensa durante los próximos días, pero convertir ese interés en una operación oficial necesitará de datos excepcionales que, hasta ahora, no parecen darse.