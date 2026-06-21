Un favor para Brasil... Triple golpe para Escocia tras la derrota ante Marruecos

Escocia podría tener problemas de lesiones antes de su decisivo partido del Mundial contra Brasil en la última jornada de la fase de grupos.

Escocia debutó con victoria ante Haití, pero luego perdió 1-0 contra Marruecos.

Brasil lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido de Marruecos con la misma cifra pero peor diferencia de goles. Escocia es tercera con 3 puntos y Haití aún no ha sumado.

talkSPORT informó que Lewis Ferguson, Aaron Hickey y Scott McKenna se ausentaron del entrenamiento de este domingo.

Ferguson, que jugó los 90 minutos ante Marruecos, trabajó aparte.

Hickey fue suplente ante el Magreb, tras ser titular en el debut, y McKenna aún no ha jugado.

La buena noticia para el seleccionador Steve Clark fue el regreso de Kieran Tierney al trabajo grupal.

El lateral izquierdo se retiró en el minuto 60 del duelo contra Marruecos por un calambre.