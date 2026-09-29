"Un favor al Real Madrid": un periodista del Barcelona acusa a Ancelotti tras la lesión de Raphinha

La lesión de Raphinha durante el partido entre Brasil y Australia no pasó desapercibida en el entorno catalán, después de que la estrella del Barcelona se viera obligada a abandonar el terreno de juego entre los dos tiempos del encuentro por unas molestias en el músculo del muslo derecho, en un momento en el que el club vigilaba con suma cautela su participación con la selección de su país durante el parón internacional.

La primera reacción destacada llegó del periodista español Alfredo Martínez, una de las voces mediáticas más conocidas por su cobertura del Barcelona, el seguimiento de sus noticias y el comentario de sus partidos en la emisora Onda Cero, quien no dejó pasar la oportunidad de comentar la salida de Raphinha lesionado ante la mirada de Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil.





"Otro gran favor de Ancelotti"

Martínez escribió a través de su cuenta en la plataforma "X": "Parece que Raphinha ha sido sustituido por unas molestias en el muslo en el partido de Brasil. Otro gran favor de Ancelotti... no aprenden".

La expresión "otro gran favor" encierra una clara ironía hacia Ancelotti, en alusión a que la ausencia de Raphinha en el Barcelona beneficia al Real Madrid, el club que el técnico italiano dirigió en dos etapas y con el que conquistó numerosos títulos antes de pasar a entrenar a la selección brasileña.

Dada la estrecha vinculación de Martínez con la cobertura del Barcelona, su comentario llegó desde una perspectiva claramente catalana, sobre todo porque Raphinha se ha convertido en una de las armas más importantes del equipo al inicio de la temporada, mientras que su posible ausencia se ha convertido en una auténtica fuente de preocupación para el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick.

El Barcelona temía el escenario

Los temores a que Raphinha se lesionara con Brasil ya existían antes del inicio del parón internacional, especialmente por los antecedentes del jugador durante sus etapas con la selección, algo que hizo que su participación estuviera bajo la mirada del Barcelona desde su llegada a la concentración de Brasil.

Los temores no se limitaron a la duración del viaje y la densidad de partidos, sino que se extendieron a la cantidad de minutos que iba a disputar el jugador, dada su gran importancia para el Barcelona en la presente temporada, antes de que la preocupación se convirtiera en realidad con su salida ante Australia por unas molestias en el muslo.

La lesión llega en un momento muy delicado, después de que Raphinha comenzara la temporada de forma excepcional y se impusiera como uno de los elementos ofensivos más importantes del once de Flick, ya sea por su promedio goleador o por su capacidad para generar ocasiones y moverse en más de una posición dentro de la línea de ataque.

El jugador logró marcar un gol para Brasil de penalti antes de su salida, pero no regresó al terreno de









juego al inicio de la segunda parte, y Endrick entró en su lugar.