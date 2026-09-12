Un fallo increíble le cuesta la victoria al Go Ahead Eagles ante el FC Groningen

Go Ahead Eagles y FC Groningen se repartieron los puntos este sábado por la noche. El conjunto local igualó merecidamente en los minutos finales por medio de su máximo goleador, Søren Tengstedt, pero Stefan Ingi Sigurdarson desperdició después una ocasión enorme para marcar el tanto de la victoria. Así, el partido terminó 1-1.

En un encuentro atractivo, Groningen se adelantó de forma algo sorprendente en De Adelaarshorst. Brynjólfur Willumsson sacó un duro disparo desde la frontal del área y vio cómo su remate acababa en la red tras superar al portero Kjetil Haug: 0-1.

Así, Go Ahead tuvo que ir a remolque y Groningen fue viéndose cada vez más obligado a replegarse. Tengstedt fue el hombre más peligroso del conjunto local y pensó que hacía el empate con una sutil vaselina, de no ser porque Etienne Vaessen sacó una gran parada.

Tras el descanso, el equipo de Joseph Oosting siguió aumentando la presión, con ocasiones para Thibo Baeten y Stefan Ingi Sigurdarson. Aun así, los de Groningen resistieron durante mucho tiempo.

En el minuto 82, Go Ahead recibió por fin lo que merecía. Tengstedt culminó una gran combinación por el centro y fusiló a Vaessen: 1-1. Ya es el quinto gol de la temporada para Tengstedt, que con ello es el actual máximo goleador de la Eredivisie.

Sin embargo, Go Ahead no se conformó con un punto. El equipo se volcó en busca del tanto de la victoria y pareció encontrarlo también por medio de Sigurdarson. El delantero tuvo el 2-1 en sus botas, pero empujó el balón incomprensiblemente fuera con la portería vacía.

Así, ambos equipos tuvieron que conformarse con un punto. Go Ahead, sin embargo, se quedará con una sensación amarga; para Groningen, sencillamente no había más.