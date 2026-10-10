El experto arbitral egipcio Samir Mahmoud Osman zanjó la polémica sobre la actuación del árbitro saudí Khaled Al Turais durante el clásico entre Al Hilal y Al Ittihad, que terminó con victoria del Zaeem por 3-2 la noche del sábado, en el marco de la octava jornada de la Roshn Saudi League, en un encuentro que vivió una gran tensión sobre el terreno de juego, que se extendió hasta un altercado entre los jugadores de Al Ittihad y el árbitro tras el pitido final.

Las declaraciones del experto egipcio llegaron en medio de un clima de enfado dentro del vestuario de Al Ittihad, después de que varios jugadores del equipo protestaran por las decisiones de Al Turais, especialmente en los últimos momentos del partido, que presenciaron quejas por la gestión del tiempo de descuento, antes de que los acontecimientos se intensificaran tras el pitido final.

En declaraciones en el programa "Rotana Sport con Walid", Samir Mahmoud Osman elogió la actuación general del árbitro saudí, asegurando que no consideró que Al Turais arruinara el encuentro, pero señaló un punto importante relacionado con la gestión del tiempo añadido, que, en su opinión, merecía un tratamiento diferente.

El experto arbitral egipcio dijo: "Al Turais ofreció un gran partido, pero debió prolongar más el tiempo de descuento", en alusión a que el tiempo computado no fue suficiente para compensar todas las interrupciones que vivió el partido, lo que suscitó dudas sobre la precisión del cálculo del tiempo añadido.

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Osman aclaró que el encuentro presenció numerosas interrupciones, entre ellas el tiempo empleado en la señalización del penalti, además de otros incidentes que provocaron la detención del juego, considerando que aumentar el tiempo de descuento habría dado al partido la oportunidad de completar su desarrollo de una forma más justa en cuanto al tiempo real de juego.

De este modo, Samir Mahmoud Osman no responsabilizó al árbitro Khaled Al Turais de haber arruinado el clásico, sino que elogió su actuación en términos generales, con una clara observación acerca del tiempo de descuento. Por el contrario, esta valoración llegó en un momento en el que continúan las repercusiones del partido, tras el enfado de los jugadores de Al Ittihad por el final del encuentro, en un duelo que terminó con la victoria de Al Hilal y el refuerzo de su liderato en la Roshn Saudi League.







