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Un experto arbitral ha lanzado una auténtica bomba al asegurar que el colegiado argentino Facundo Tello perdonó la expulsión a un jugador del Al-Ahli durante el clásico ante su eterno rival, el Al-Nassr, en la Liga Roshn Saudí.

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El Al-Ahli se impuso por 3-1 al Al-Nassr en el partido que los enfrentó el viernes por la noche en el estadio Alinma de Yeda, correspondiente a la novena jornada de la Liga Roshn, que había sido aplazado.

En el minuto 61 se produjo una doble acción polémica: Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Nassr, entró con dureza sobre el brasileño Roger Ibañez, defensa del Al-Ahli, y acto seguido su compatriota Wenderson Galeno respondió con una entrada igual de contundente sobre él.

El colegiado argentino mostró la tarjeta amarilla tanto a Al-Hamdan como a Galeno por sus entradas violentas, una decisión con la que no estuvo de acuerdo el exárbitro egipcio Mohamed Kamal Risha.

En declaraciones al diario saudí Al-Riyadiyah, Risha afirmó: «El jugador brasileño (Galeno) debió ser expulsado con roja directa, porque entró con la suela, empleando una fuerza excesiva sobre la pierna de Al-Hamdan y sin disputar el balón».

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Y añadió: «(El árbitro) se limitó a mostrarle la amarilla a Galeno, y le enseñó a Al-Hamdan una amarilla merecida por una entrada sobre Roger Ibañez segundos antes. Si Tello hubiera pitado tras la primera falta, Galeno no habría cometido la segunda».

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Si esta opinión es acertada, podría decirse que el árbitro argentino influyó en el resultado del partido, sobre todo porque el marcador reflejaba un empate 1-1 antes de que el Al-Ahli lograra los dos goles con los que se llevó el clásico.

El segundo gol llegó en el minuto 71, de un penalti que generó polémica en el momento de señalarse.

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El turco Merih Demiral, defensa del Al-Ahli, recibió un centro dentro del área y Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Nassr, trató de alcanzarlo, pero el central turco cayó al suelo reclamando penalti.

En un primer momento, el árbitro argentino ignoró las protestas de los jugadores del Al-Ahli, pero después acudió al VAR para revisar la jugada de cerca y terminó señalando penalti a favor del conjunto de Yeda.

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El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, no desaprovechó la ocasión: se encargó del lanzamiento y la colocó con potencia a la derecha del portero brasileño Bento, que no llegó a alcanzarla, para firmar el segundo gol del equipo de Yeda en el minuto 71.

El golpe definitivo llegó en el minuto 75, cuando el armenio Eduard Spertsyan, centrocampista del Al-Ahli, puso un balón desde un saque de esquina que el defensa brasileño Roger Ibañez remató de cabeza al fondo de la red para establecer el tercer gol del conjunto de Yeda.

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Los jugadores del Al-Ahli lograron controlar el juego durante el tiempo restante y dieron a su equipo una valiosa victoria en el clásico.

Con este triunfo, el Al-Ahli suma 24 puntos y ocupa la cuarta posición en la clasificación de la liga saudí, a 4 puntos del Al-Nassr, que se queda con 28 puntos en el tercer puesto.