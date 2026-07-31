Un experto legal reveló hasta qué punto el Al-Ahli saudí tiene derecho a presentar una demanda contra el alemán Matthias Jaissle, actual director técnico del equipo, ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), a causa de su repentina salida.

Informes de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión del banquillo del Al-Ahli, este jueves, con el fin de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, como sucesor de su anterior entrenador, Eddie Howe.

El experto legal Ahmed Al-Shaikhi publicó un tuit, a través de su cuenta personal en la plataforma X, en el que escribió: «El club Al-Ahli tiene derecho a iniciar un procedimiento legal contra el entrenador y el Newcastle ante la FIFA, y su porcentaje de éxito es muy elevado».

Y aclaró: «Esto no es teoría, sino que ha ocurrido ya en muchos casos, uno de ellos con un club de la Roshn, cuyo entrenador se trasladó de repente a Europa, y tras las notificaciones legales logramos firmar un acuerdo que permitió al club saudí obtener indemnizaciones y concesiones directas».

Cabe recordar que Jaissle pasó tres temporadas con el Al-Ahli, desde su nombramiento como sucesor del sudafricano Pitso Mosimane en 2023, durante las cuales logró llevar al equipo a conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en dos ocasiones, así como la Supercopa de Arabia Saudí tras nueve años de ausencia.