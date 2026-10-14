Un experto en arbitraje reveló su opinión sobre algunas de las jugadas polémicas del partido entre la Roma y su invitado, el Real Madrid, este miércoles por la noche, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El comienzo fue en el minuto 64, cuando el Real Madrid reclamó un penalti tras la caída del delantero brasileño Endrick dentro del área, después de un choque con el portero Svilar.

El árbitro François Letexier rechazó la petición de penalti de los jugadores del Real Madrid.

Iturralde González, experto en arbitraje, declaró al diario "AS" y a la emisora "Cadena SER" que la decisión fue correcta.

Y añadió: "Endrick simuló la caída, incluso merece una tarjeta amarilla".

Tres minutos después llegó la siguiente jugada, con un gol de Kylian Mbappé que fue anulado.

El experto en arbitraje aseguró que esa decisión también fue correcta, porque recibió el balón de Diomande estando en posición de fuera de juego.

Y dijo: "Tenía el cuerpo adelantado. Es una decisión difícil, la jugada es fuera de juego".