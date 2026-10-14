¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1084536380.jpgLaPresse
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Un experto en arbitraje zanja la polémica: ¿merecía Endrick un penalti ante la Roma?

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones
Endrick
K. Mbappe
Italia
España
Brasil
Francia

Dio su opinión sobre la anulación del gol de Mbappé

Un experto en arbitraje reveló su opinión sobre algunas de las jugadas polémicas del partido entre la Roma y su invitado, el Real Madrid, este miércoles por la noche, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El comienzo fue en el minuto 64, cuando el Real Madrid reclamó un penalti tras la caída del delantero brasileño Endrick dentro del área, después de un choque con el portero Svilar.

El árbitro François Letexier rechazó la petición de penalti de los jugadores del Real Madrid.

Iturralde González, experto en arbitraje, declaró al diario "AS" y a la emisora "Cadena SER" que la decisión fue correcta.

Y añadió: "Endrick simuló la caída, incluso merece una tarjeta amarilla".

 Tres minutos después llegó la siguiente jugada, con un gol de Kylian Mbappé que fue anulado.

El experto en arbitraje aseguró que esa decisión también fue correcta, porque recibió el balón de Diomande estando en posición de fuera de juego.

Y dijo: "Tenía el cuerpo adelantado. Es una decisión difícil, la jugada es fuera de juego".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google