El exárbitro internacional Saad Al Kathiri zanjó la polémica surgida en torno a la validez del gol del Al Ahli ante el Al Feiha, después de que el ucraniano Artem Bondarenko marcara en los últimos segundos de la primera parte, durante el encuentro que enfrentó a ambos equipos la noche del lunes, en el marco de la décima jornada de la Liga Roshn Saudí, y que terminó con victoria del "Raqi" por 3-2.

Al Kathiri, analista arbitral del diario "Al Jazirah", confirmó que la decisión del árbitro de conceder el gol fue correcta, e insistió en que no había justificación para las protestas de los jugadores del Al Feiha por la jugada en la que se marcó el gol en el minuto 47:23, pese a que se habían señalado solo dos minutos de descuento para la primera parte.

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La jugada provocó las protestas de los jugadores del Al Feiha, ya que el gol llegó una vez superado el tiempo de descuento anunciado, pues los jugadores del equipo creían que el árbitro debía haber pitado el final de la primera parte antes de que el balón llegara a la red, lo que avivó la polémica sobre la validez de la decisión arbitral.

Sin embargo, las reglas del fútbol otorgan al árbitro la facultad de ampliar el tiempo de descuento anunciado, ya que el tiempo que indica el cuarto árbitro representa un mínimo de tiempo adicional, y no una duración definitiva que no pueda superarse. El árbitro puede prolongarlo para compensar el tiempo perdido durante el juego, lo que significa que marcar un gol tras cumplirse los dos minutos anunciados no lo hace automáticamente inválido.

El gol de Bondarenko llegó para dar al Al Ahli un impulso importante en un encuentro marcado por la emoción, después de que el jugador ucraniano lograra anotar dos goles, mientras que Firas Al Buraikan marcó el segundo gol de penalti, en un partido en el que el "Raqi" consiguió sumar los tres puntos pese a los intentos del Al Feiha por remontar el marcador.

De este modo, la opinión de Al Kathiri respaldó la decisión del árbitro de conceder el gol del Al Ahli, y rechazó las protestas que llegaron de los jugadores del Al Feiha por el momento en que se marcó. El gol volvió a poner el foco sobre uno de los detalles arbitrales importantes en el fútbol, y es que el tiempo de descuento anunciado no representa necesariamente un momento obligatorio para pitar el final de la primera parte.