El Real Madrid consiguió un penalti en el minuto diez durante el partido ante el Racing, la noche del domingo, en la jornada 11 de LaLiga.

El diario AS señaló que Kylian Mbappé se internó en el área y sufrió un ligero contacto con el brazo de Prati a la altura de los músculos del pecho, antes de caer al suelo.

El árbitro Munuera Montero señaló penalti, ante el estupor de la afición del Racing de Santander. El contacto existe, efectivamente, pero es muy leve y resulta evidente que no basta para señalar una falta.

Iturralde González, exárbitro y analista arbitral del diario AS y de la cadena SER, dijo: "No es penalti".

El motivo de la polémica radica en que el VAR se abstuvo de intervenir, al existir un contacto entre los jugadores. Algo que contrasta con lo ocurrido en el partido del Getafe apenas una hora antes, cuando la tecnología sí intervino en una situación similar, a pesar de que el contacto fue tan leve que existe un cuasi consenso en que no era suficiente para señalar una falta, aunque efectivamente se produjera.

Iturralde dijo: "Si el VAR intervino en la falta del Getafe, también debe intervenir aquí. Y, en cuanto a la coherencia de las decisiones arbitrales, si se intervino en aquel caso por ponerle la mano en la cara a uno de los jugadores, también debe intervenirse en este caso".

Y continuó: "Si se intervino en una jugada en la que hubo contacto y se valoró su intensidad, ¿por qué no se interviene para valorar la intensidad de este contacto? La gente ya no entiende el mecanismo de funcionamiento del VAR".

Minutos antes se produjo otra acción en la que podría haberse señalado un penalti a favor de Diomande, después de que Mantilla pisara la puntera del pie del jugador marfileño, pero el árbitro Munuera Montero no señaló ninguna falta.

Iturralde considera que el árbitro tomó la decisión correcta en esta jugada, afirmando: «Es una acción fortuita, no es nada, no es penalti".