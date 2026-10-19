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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Un experto en arbitraje desvela una sorpresa sobre el Al-Hilal y el Al-Hazem: ¡un penalti que no se señaló!

Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
1ª División
G. Martinelli
Arabia Saudí
Brasil

¿Fue víctima de una injusticia el líder?

Una decisión arbitral durante el enfrentamiento entre Al Hilal y Al Hazm, en el marco de la décima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, desató una nueva polémica, después de que el exárbitro internacional Saad Al Kathiri afirmara que existía un penalti merecido a favor del Al Hilal que el árbitro no señaló, durante el partido que "el Líder" resolvió por un gol a cero en los últimos minutos.

Al Kathiri, analista arbitral del diario "Al Jazeera", dijo que el árbitro erró al no señalar un penalti a favor del Al Hilal en el minuto 17, tras la zancadilla sufrida por el extremo inglés Crysencio Summerville dentro del área por parte de uno de los defensas del Al Hazm, considerando que la jugada requería pitar la falta a favor del conjunto azul.

El experto arbitral aclaró que la decisión del árbitro de que el juego continuara no fue correcta, señalando que el defensa del Al Hazm obstaculizó a Summerville dentro del área, lo que exigía pitar un penalti a favor del Al Hilal, que buscaba abrir el marcador temprano durante el enfrentamiento.

Lee también: Vídeo: Martinelli salva al Al Hilal de la trampa del Al Hazm en la noche del regreso del "Tornado"

La valoración de Al Kathiri no se detuvo en la decisión del árbitro de campo, pues también criticó la falta de intervención del videoarbitraje, afirmando que el árbitro del VAR debía haber llamado al árbitro del partido a revisar la jugada a través de la pantalla, para que pudiera reevaluar la situación y tomar la decisión apropiada respecto a señalar el penalti.

La observación de Al Kathiri vino a añadir polémica arbitral al enfrentamiento entre Al Hilal y Al Hazm, que presenció numerosos intentos de los locales antes de que Gabriel Martinelli lograra marcar el gol de la victoria en el minuto 89, para dar al Al Hilal tres puntos importantes y elevar su cuenta a 24 puntos en la carrera por el liderato de la Liga Roshn.

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