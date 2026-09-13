Iturralde González, analista arbitral del diario As y de la Cadena Ser, dio su opinión sobre el penalti que obtuvo el Barcelona durante el partido ante el Levante, en la quinta jornada de la Liga española.

El Barcelona terminó la primera parte con ventaja de dos goles a cero, obra de Xavi Espart y Lamine Yamal.

En el minuto 46, nada más comenzar la segunda parte, el árbitro González Esteban señaló un penalti a favor del Barcelona.

El diario As señaló que Yamal provocó que se pitara, tras sufrir un contacto de Aïssa Mandi, y el propio Lamine se encargó de ejecutar el penalti con éxito.

Sin embargo, Iturralde González no coincidió con la decisión del árbitro del partido y afirmó: «Esto no puede ser penalti de ninguna manera».

El analista arbitral del diario As insistió: «Le ha dado a la pelota por debajo. Esto no es penalti».

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