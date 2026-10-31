Una jugada arbitral generó una amplia polémica durante el duelo entre Al-Hilal y Al-Fateh, después de que el árbitro se retractara de conceder un penalti a favor del equipo local en el minuto 45, tras acudir a la pantalla del videoarbitraje VAR, en medio de las protestas de la afición y del cuerpo técnico del Al-Fateh por la decisión.

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La jugada se produjo después de que los jugadores del Al-Fateh reclamaran un penalti alegando que había habido un toque de mano dentro del área, antes de que interviniera el árbitro del VAR y llamara al colegiado del partido a revisar la acción, para que este último decidiera anular su decisión inicial y no conceder el penalti.

Por su parte, Mohamed Kamal Richa, analista arbitral de "Al-Riyadiya", explicó que la decisión del árbitro de retractarse de conceder el penalti fue correcta, después de que la revisión de la jugada revelara la identidad del jugador contra cuyo brazo chocó el balón.

Richa dijo: "En el minuto 45, decisión correcta del árbitro al retractarse de conceder un penalti al Al-Fateh tras volver a verla en la pantalla de la tecnología VAR. Hubo un toque de mano, y al árbitro le quedó claro tras la revisión que el balón chocó contra el brazo derecho de Morad Batna, jugador del Al-Fateh, y no contra la mano de Kalidou Koulibaly, defensa del Al-Hilal".

De este modo, el experto arbitral zanjó la polémica en torno a la acción, confirmando que el balón tocó el brazo de Morad Batna, y no la mano del defensa del Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, lo que explica la retractación del árbitro de su decisión inicial pese a las protestas que acompañaron a la jugada.