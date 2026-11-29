Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El partido entre el Barcelona y el Deportivo de La Coruña, que ejercía de anfitrión este domingo en LaLiga, estuvo marcado por una gran polémica arbitral.

El Barcelona visitó al Deportivo de La Coruña en la noche de este domingo en el estadio de Riazor, en partido correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga.

Fue un encuentro emocionante, repleto de goles y ocasiones falladas, pero también de polémica arbitral.

Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto 2, pero Pierre-Emerick Aubameyang empató en el minuto 9.

Anuncios Anuncios

Los jugadores del Barcelona protestaron la concesión del gol, alegando una falta del jugador gabonés sobre Cubarsí.

Related Topics

Por su parte, Iturralde González, experto arbitral de la Cadena SER y del diario «AS», afirmó: «No hay nada, el gol es válido».

Justo antes del descanso, el Barcelona también reclamó un posible penalti por una mano de Aubameyang, pero no se señaló y el VAR no intervino.

Anuncios

Iturralde consideró que debió pitarse penalti a favor del Barcelona.

«Hay un movimiento del brazo hacia el balón, así que el Barcelona merecía un penalti», explicó el experto arbitral.

Anuncios

Ya en la segunda parte, los jugadores del Barcelona reclamaron en dos ocasiones un posible penalti.

La primera fue por una caída de Gordon y la segunda, por un posible pisotón a Lamine Yamal dentro del área. El árbitro no vio nada en ninguna de las dos, y tampoco Iturralde, que aseguró que el Barça no merecía penalti en ninguna de las jugadas: «Nada».