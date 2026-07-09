Un experto arbitral español: «No hubo penaltis a favor de Egipto contra Argentina... y la intervención del VAR no me sorprende»

En los octavos de final del Mundial 2026, Argentina-Egipto vivió una jugada polémica: anularon un gol de Mustafa Zico —que habría puesto el 2-0— por una falta previa sobre Nicolás Taliafico.

Antes, Egipto se había adelantado en el 15’ con un cabezazo de Yasser Ibrahim que Martínez solo pudo mirar.

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En el 60’, el Mercedes-Benz explotó con el segundo tanto de «Zico», pero el árbitro francés François Léticier lo anuló tras revisar el VAR y señaló una falta previa de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez.

En «Carrusel Deportivo» (Cadena SER), el experto Iturralde González opinó: «Es una pisada que el árbitro podría haber señalado en tiempo real, pero no me sorprende la intervención del VAR».

Y añadió: «Ya lo había comentado. En este Mundial quieren un VAR muy intervencionista, y eso es lo que vemos; este es el fútbol al que quieren llevarnos».

González ya había advertido de que el VAR sería «muy intervencionista», y eso es lo que ocurre, sobre todo en las eliminatorias.

El exfutbolista Kiko Narváez se mostró indignado y sentenció:«Esto no es fútbol».

El presentador, Dani Garido, lo calificó como «el gol más bonito del Mundial 2026», al comparar la jugada de Haytham Hassan con la de Lionel Messi ante Croacia en la semifinal del Mundial de Catar (3-0).

¿Merecía Egipto un penalti?

Pese al segundo tanto de «Zico» en el 67, Argentina remontó con goles de Cristian Romero (79'), Lionel Messi (83') y Enzo Fernández (92'), acabando 3-2.

Tras el 3-2, Egipto pidió penalti sobre Mohamed Salah.

Sin embargo, el árbitro Eitoraldi González consideró que no hubo pisotón sobre el pie de Salah y por eso no sancionó la jugada.

Los egipcios también pidieron penalti por un tirón de Mac Allister a Hamdi Fathi, pero el analista insistió en que no hubo falta y sentenció:«Le pone la mano encima, pero el balón no está ahí. Eso no es competencia del VAR».



