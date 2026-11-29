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El experto arbitral Gamal Al-Ghandour zanjó la polémica sobre la concesión de un penalti a favor del Al Ahli ante el Al Taawoun, en el partido que enfrentó a ambos equipos dentro de la decimotercera jornada de la Liga Profesional Roshn.

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El Al Ahli se impuso al Al Taawoun por tres goles a uno en el encuentro disputado en el estadio Al-Inma, y prolonga así su racha de victorias en la Liga Roshn.

En declaraciones al programa Al Montasaf, el experto arbitral Gamal Al-Ghandour afirmó: «La decisión del árbitro en el partido entre el Al Ahli y el Al Taawoun de no señalar penalti a favor de Ivan Toney fue correcta, porque hubo falta mutua entre el delantero y el defensor, y los agarrones entre ambos se produjeron desde el inicio de la jugada hasta la caída. Por tanto, la decisión del VAR de no conceder el penalti fue acertada».

Al-Ghandour añadió: «El penalti señalado a favor del Al Ahli es una decisión correcta. Hay una falta clara que impidió un gol, y lo acertado era pitar la pena máxima, que es precisamente lo que ocurrió».

Gamal Al-Ghandour también analizó las acciones arbitrales del partido entre el Al Nassr y el Al Hazem, y aseguró que la primera decisión, en el minuto 54, de no señalar penalti a favor del Al Nassr en el duelo ante el Al Hazem de la Liga Profesional Roshn fue correcta.

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En cuanto a Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr, Al-Ghandour explicó que el jugador portugués extendió la pierna izquierda y pisó a un futbolista del Al Hazem pese a que este ya se había hecho con el balón, y precisó que la acción «merece falta y amonestación».

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Y prosiguió: «Un gran jugador es como cualquier otro jugador en el campo. Si merece una amonestación, el árbitro debe mostrarle la tarjeta amarilla».

No obstante, matizó: «No quiero decir que haya intencionalidad, pero sí hay un descuido del árbitro, y en este caso el VAR no va a intervenir».

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Gamal Al-Ghandour cerró su análisis con el partido entre el Al Hilal y el Al Ettifaq, y afirmó que la anulación del penalti a favor del Al Hilal ante el Al Ettifaq en el minuto 47 fue una decisión correcta, ya que no hubo ninguna falta.

Señaló además que el extremo brasileño Gabriel Martinelli, figura del Al Hilal, mereció la tarjeta amarilla por imprudencia, y apuntó que el primer gol del Al Hilal no es válido, ya que en el minuto 29 hubo una falta de Nasser Al-Dawsari sobre un jugador del Al Ettifaq por llevar el pie alto.

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El Al Ahli suma ya 27 puntos y ocupa la cuarta posición en la clasificación de la Liga Profesional Roshn, y el equipo continúa con sus victorias en el campeonato liguero de la mano de Bosic.

El Al Ahli se prepara para medirse al Al Faisaly en la próxima jornada de la Liga Profesional Roshn, que se disputará el próximo viernes.