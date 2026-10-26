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imago-sport-1085083658.jpgAFLOSPORT
Loai Mohamed
Traducido por

Un experto aclara a Kooora: ¿por qué el árbitro del Clásico no concedió un penalti al Real Madrid?

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

Paixão analiza las jugadas más polémicas del Clásico

El exárbitro portugués Bruno Paixão explicó el motivo por el que el colegiado Juan Martínez Munuera no concedió un penalti a favor del Real Madrid contra el Barcelona en el partido de el Clásico.

El Real Madrid venció por 2-1 al Barcelona en el estadio Camp Nou, la tarde de ayer domingo, en la décima jornada de la Liga española.

Kylian Mbappé y Alejandro Baldé disputaron el balón en el área del Barcelona en el minuto 70, cuando el esférico tocó la mano del defensa del Barça.

Pese a que Mbappé reclamó penalti, el árbitro del encuentro lo rechazó y ordenó que el juego continuara.

Sobre esta jugada, Bruno Paixão señaló, en declaraciones a Kooora, este lunes: «No vi ningún motivo para pitar penalti».

Y añadió: «Ambos jugadores estaban disputando el balón, y el esférico tocó la mano del jugador del Barcelona de forma no intencionada. No hay infracción en esta situación».

En otra jugada, en el minuto 38, Marc Cucurella intentó detener a Lamine Yamal, pero la joven estrella del Barça cayó al suelo.

El experto arbitral portugués comentó la jugada diciendo: «Dado que esta acción ocurrió en el centro del campo, donde hay otros defensas, la decisión es tiro libre».

Y continuó: «Esta situación no requiere tarjeta amarilla».

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