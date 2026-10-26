El exárbitro portugués Bruno Paixão explicó el motivo por el que el colegiado Juan Martínez Munuera no concedió un penalti a favor del Real Madrid contra el Barcelona en el partido de el Clásico.

El Real Madrid venció por 2-1 al Barcelona en el estadio Camp Nou, la tarde de ayer domingo, en la décima jornada de la Liga española.

Kylian Mbappé y Alejandro Baldé disputaron el balón en el área del Barcelona en el minuto 70, cuando el esférico tocó la mano del defensa del Barça.

Pese a que Mbappé reclamó penalti, el árbitro del encuentro lo rechazó y ordenó que el juego continuara.

Sobre esta jugada, Bruno Paixão señaló, en declaraciones a Kooora, este lunes: «No vi ningún motivo para pitar penalti».

Y añadió: «Ambos jugadores estaban disputando el balón, y el esférico tocó la mano del jugador del Barcelona de forma no intencionada. No hay infracción en esta situación».

En otra jugada, en el minuto 38, Marc Cucurella intentó detener a Lamine Yamal, pero la joven estrella del Barça cayó al suelo.

El experto arbitral portugués comentó la jugada diciendo: «Dado que esta acción ocurrió en el centro del campo, donde hay otros defensas, la decisión es tiro libre».

Y continuó: «Esta situación no requiere tarjeta amarilla».