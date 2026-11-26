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El resultado no lo es todo en el Real Madrid, y una goleada por cinco tantos tampoco demuestra que todo marche bien. Detrás de la amplia victoria por 5-1 ante el PSV aparecieron grietas evidentes, y un solo partido dejó al descubierto lo que necesita el conjunto blanco para volver a la cima.

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Manolo Romero, exojeador del Real Madrid, no dudó en poner el dedo en la llaga y lanzó una petición clara y directa en el programa «El Bar» de la emisora española Cadena SER: «El Real Madrid tiene que fichar a un central y a un centrocampista en el mercado de invierno, sin aplazamientos ni esperas».

«Lo que pasó ante el PSV debe ser una señal de alarma para la directiva del club, pese a la goleada. El equipo vivió la primera parte por detrás en el marcador y sufrió un evidente desorden en la alineación, tras apostar por jugadores que no estaban a punto físicamente, hasta que el entrenador José Mourinho intervino en el descanso y corrigió el rumbo», explicó Romero.

Y añadió: «Primero ganar y después contentar a la afición. Esa es la primera regla en el Real Madrid, sobre todo en la Liga de Campeones, y Mourinho hace unos días hizo justo lo contrario». Aseguró además que la primera parte fue en contra del entrenador, pero que este tuvo la valentía de decir: basta de tonterías, y en la segunda parte todo cambió.

Sin embargo, Romero considera que corregir los errores sobre el césped no basta por sí solo y que la verdadera solución empieza en el mercado de fichajes. Así lo dijo con firmeza: «Nos falta un central y un centrocampista. No es una opinión, es la realidad».

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En defensa, Romero explicó que la situación actual no admite sorpresas: Huijsen y Konaté son jugadores útiles, pero ¿qué pasaría si uno de ellos se lesionara? En cuanto a Militão y Rüdiger, con su nivel actual cualquier delantero puede superarlos con facilidad, según sus palabras.

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Romero pidió fichar al menos a un defensa el próximo mes de diciembre y señaló que el regreso de Jacobo Ramón, cedido en el Como italiano, donde juega a las órdenes de Cesc Fàbregas, sería útil, aunque por sí solo no resolvería del todo el problema.

La segunda petición era todavía más apremiante: fichar a un centrocampista de primer nivel, capaz de imponer orden y control en la medular y de dar al equipo el equilibrio que le falta en los grandes partidos.

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Romero afirmó: «Con Bernardo Silva y Güler en el centro del campo no basta. Necesitamos a un jugador capaz de jugar al fútbol de verdad en esa posición, para darle espacio a Bellingham».

También elogió al inglés Jude Bellingham, asegurando que vive su mejor momento desde que llegó al Real Madrid y que se ha convertido en el verdadero líder del equipo sobre el campo, aunque insistió en que Bellingham no puede hacerlo todo solo y en que necesita a un jugador que juegue a su espalda, lo proteja y organice el juego a su alrededor.

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Sobre Tchouaméni, Romero apuntó que volvía de una lesión y estaba más lento de lo habitual, pero que sigue siendo un jugador útil. En cuanto a Camavinga, está en una condición física algo mejor que la temporada pasada, pero al equipo aún le falta una pieza que complete el puzle.

Romero reconoció la dificultad de la tarea en el mercado y explicó que los jugadores que le gustarían no están disponibles, como Declan Rice, Vitinha o Szoboszlai, mientras que Mac Allister renovará su contrato con el Liverpool. Aun así, aseguró que hay uno o dos jugadores que se pueden fichar y que el Real Madrid debe ir a por ellos de inmediato.

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Propuso el nombre de Felix Nmecha como una opción realista, capaz de dar al centro del campo madridista el orden que necesita: «Necesitamos un jugador capaz de dar algo de orden a la medular, porque sin eso va a ser muy difícil».

Romero cerró su intervención con un mensaje claro a la directiva y al entrenador: si el Real Madrid quiere competir por todos los títulos, tiene que moverse ya. Un defensa que proteja la portería y un centrocampista que organice el juego son la clave para salvar la temporada, antes de que la goleada se quede en un simple resultado engañoso.