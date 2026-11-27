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Harry Kane estará meses de baja en el Bayern. ¿Llegará un sustituto en invierno? Es hora de repasar algunos nombres.

Un recién coronado ganador del Balón de Oro nunca puede ser sustituido sin más. Si no, no sería el mejor futbolista del mundo. Pero el problema del Bayern no es que el sustituto de Harry Kane sea claramente peor que él, como ocurrió la temporada pasada con Nicolas Jackson, que aun así marcó once goles para los muniqueses. El problema es que, sencillamente, no hay un sustituto propiamente dicho.

Tras el fin de la cesión de Jackson en verano, se debatió la posibilidad de fichar a un nuevo suplente. Finalmente, la directiva decidió no hacerlo y confió en que, llegado el caso, podría probar con dos jugadores polivalentes: Serge Gnabry e Ismael Saibari. Ahora, sin embargo, Kane estará de baja hasta marzo por una rotura de la sindesmosis y Gnabry y Saibari, las soluciones de emergencia, tampoco están disponibles.

Gnabry (lesión en el muslo) podría volver para el inicio de la segunda vuelta, a principios de enero, mientras que se espera el regreso de Saibari (rotura de la sindesmosis) en febrero. Como sucede con Kane, no está claro cuánto tardarán en poder volver a rendir al máximo tras sus regresos. Ante el 1. FC Colonia y el Lille, el entrenador Vincent Kompany probó en ataque, sin demasiado éxito, a Lennart Karl, Tom Bischof y Konrad Laimer. El prometedor Bastian Assomo, de 16 años, todavía no cuenta para el primer equipo pese a su buena pretemporada y a su impresionante racha goleadora , aunque no se sabe por qué.

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Para no poner seriamente en peligro los objetivos de la temporada, los muniqueses deberían fichar a un sustituto de Kane en el mercado de invierno. El director deportivo ejecutivo, Max Eberl, y el director deportivo, Christoph Freund, aún no quieren confirmar que estén estudiando esa posibilidad. Pero seguramente llevan tiempo sondeando el mercado. Hagámoslo nosotros también.

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Bayern: ¿qué jugadores sin equipo están disponibles?

Lo más sencillo sería, naturalmente, fichar a un jugador sin equipo. La ventaja: no habría que pagar traspaso y, al menos en las competiciones nacionales, podría empezar a jugar de inmediato, sin esperar a la apertura del mercado en enero. La desventaja: lleva semanas sin entrenarse con un equipo y quizá no esté en plena forma. Aun así, hay opciones interesantes.

Por ejemplo, Karim Benzema, elegido mejor jugador del mundo en 2022. El francés, de 38 años, no tiene club desde que dejó el Al-Hilal en verano, aunque hasta entonces cobraba salarios saudíes. También están sin equipo Mauro Icardi (33 años, anteriormente en el Galatasaray) y Anthony Martial (30 años, anteriormente en el CF Monterrey), que durante su etapa en el Manchester United ya fue relacionado con un posible fichaje por el Bayern.

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Además, a finales de diciembre termina el contrato de un viejo conocido: Eric Maxim Choupo-Moting. El futbolista, ahora de 37 años, jugó en el Bayern entre 2020 y 2024. Al principio cumplió a la perfección como suplente de Robert Lewandowski, pero tras una costosa renovación de contrato sufrió problemas físicos . Esta temporada marcó cinco goles para el RB New York en 23 partidos, en los que jugó pocos minutos en su mayoría. Según Sky , su nombre ya se ha debatido internamente en el Bayern .

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Bayern: ¿Tresoldi o Ebnoutalib como fichajes de futuro?

También sería posible fichar a un delantero con más proyección de futuro. Alguien que no solo ayude como sustituto inmediato, sino que también pueda ser una alternativa a Kane a medio plazo y, quizá, prepararse para sucederle a largo plazo. La opción ideal sería Nicolo Tresoldi. El jugador de 22 años marca goles sin parar en el Club Brujas y está considerado la gran promesa para la delantera de dos países: Alemania e Italia .

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Sin embargo, tras el regreso de Kane, Tresoldi pasaría inevitablemente mucho tiempo en el banquillo del Bayern, al menos al principio. No está claro que esté dispuesto a ello. Su contrato en Brujas dura hasta 2029 y probablemente costaría al menos 40 millones de euros en concepto de traspaso. Hay un asunto delicado: Tresoldi está representado por la agencia 11WINS, que también se ocupa, entre otros, de los intereses de Jamal Musiala. La relación entre el Bayern y 11WINS es tensa por los debates actuales sobre Musiala , aunque un comunicado publicado el miércoles habla de un «diálogo constructivo».

Otro posible fichaje de la misma categoría que Tresoldi es el delantero internacional Younes Ebnoutalib. Esta temporada, el jugador de 23 años ya ha marcado ocho goles en doce partidos oficiales con el Eintracht Fráncfort, con el que tiene contrato hasta 2031. Ebnoutalib lleva tiempo siendo relacionado con el Borussia Dortmund, entre otras cosas porque el director deportivo del BVB, Ole Book, lo conoce de su etapa común en el SV Elversberg. Según Sport Bild, el Bayern también ha entrado ahora en la puja . Se habla de una posible cifra de traspaso de entre 30 y 40 millones de euros.

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Nick Woltemade, por quien los muniqueses se interesaron mucho en el verano de 2025, no es una opción. El jugador de 24 años está actualmente cedido por el Newcastle United a la Juventus de Turín, donde ha mejorado últimamente tras unos comienzos difíciles. Pero, como Woltemade también jugó con el Newcastle al inicio de la temporada, no podría jugar con el Bayern esta campaña y, por tanto, queda descartado para un fichaje invernal.

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¿Qué otros delanteros han sido relacionados con el Bayern?

El caso de Sasa Kalajdzic (29 años) es distinto. El espigado jugador de dos metros ya fue candidato a fichar por el Bayern tras su gran etapa en el VfB Stuttgart, pero en 2022 se marchó al Wolverhampton Wanderers. Después de una trágica serie de lesiones, Kalajdzic ha vuelto a destacar últimamente en su Austria natal con el LASK. Sky, a través de su analista Dietmar Hamann, especuló hace poco con un posible renovado interés del Bayern . «Por supuesto, es un honor para mí», respondió Kalajdzic. «Pero no me interesa».

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En los últimos días, diversos expertos en fichajes y portales, unos más fiables que otros, han relacionado a muchos otros delanteros con el Bayern.

Por ejemplo, Folarin Balogun (25 años): se hizo famoso durante el Mundial por la sanción que le fue retirada tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora solo ejerce de revulsivo en el AS Mónaco. Gabriel Jesus (29 años) tampoco es titular en el FC Barcelona. ¿Y qué hay de un regreso de Joshua Zirkzee (25 años)? En su día dio el salto al primer equipo del Bayern, pero desde 2024 atraviesa dificultades en el Manchester United.

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Todos ellos tienen potencial, pero ahora mismo están lejos de su mejor nivel. Distinto es el caso de Amine Gouiri (26 años). El internacional argelino está firmando una gran temporada con el Olympique de Marsella y podría jugar tanto de delantero centro como por la banda izquierda.