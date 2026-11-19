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Ronaldinho ha vuelto a la competición oficial a los 46 años, y el italiano Antonio Cassano, exjugador del Real Madrid, ha sido uno de los críticos más duros con esa decisión.

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En una escena excepcional que trajo a la memoria los momentos más bellos del fútbol, la leyenda brasileña Ronaldinho volvió a acaparar los focos tras regresar a los terrenos de juego después de una ausencia de más de 11 años. Así escribió un nuevo capítulo de su historia con el balón, en su aparición con la camiseta del Ravenna italiano en la tercera división.

No fue un regreso cualquiera para una estrella acostumbrada a hacer disfrutar y a deslumbrar a la afición con sus toques mágicos. Se convirtió en un acontecimiento extraordinario que traspasó las fronteras de Italia, ya que aficionados de todo el mundo siguieron la reaparición del Balón de Oro de 2005, que demostró que su relación con el fútbol no ha terminado pese a haber estado alejado de la competición oficial durante largos años.

Sin embargo, pese a la gran acogida que tuvo el paso dado por Ronaldinho, el exjugador del Real Madrid lo calificó de «farsa ridícula».

Cassano comenzó su intervención situando al brasileño Ronaldinho entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

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«Quiero empezar diciendo que siento un gran respeto por Ronaldinho, como persona y como jugador. Para mí sigue estando entre los cinco mejores de la historia, junto a Messi, Maradona, Ronaldo y quizá Pelé», afirmó el italiano en el programa «Viva El Futbol», que presenta junto a Daniele Adani y Nicola Ventola. El episodio llevaba por título «La selección entre dudas y certezas: Pio Esposito y el regreso de Ronaldinho».

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Ronaldinho es accionista del Ravenna y amigo personal de su presidente, Ignazio Cipriani.

Cassano aludió a esa relación y especuló con que también hubiera un motivo económico.

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«Pero lo que ha hecho recientemente ha sido repugnante. Con 46 años y en esas condiciones, ¿qué se suponía que iba a hacer? No lo he entendido. Lo hizo por su relación con Cipriani, su amigo, y porque le dieron una gran cantidad de dinero. No lo sé. Para mí ha sido una farsa ridícula. No le encuentro otra explicación», declaró.

El exdelantero del Milan, la Roma y el Real Madrid mostró su comprensión hacia el brasileño: «Yo no habría aceptado ni aunque me ofrecieran 10 millones, ni siquiera 20 millones. Me sorprendió porque siempre ha sido humilde, y es uno de los mejores jugadores de la historia. Si me preguntáis qué opino de lo que ha pasado en concreto, creo que es una vergüenza y una burla».

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Un acontecimiento fuera de lo común

El derbi entre el Ravenna y el Forlì, disputado el domingo por la noche en la decimocuarta jornada de la tercera división italiana , fue el acontecimiento más visto en la historia de la competición. El interés por el partido se extendió más allá del estadio y llegó hasta la célebre Times Square de Nueva York, donde el encuentro se proyectó en una de sus pantallas gigantes.

El motivo no fue tanto la rivalidad tradicional entre ambos equipos como el regreso de uno de los futbolistas con más talento y más populares de la historia del fútbol, Ronaldinho, que decidió volver a la competición oficial de la mano del Ravenna a los 46 años, según informó el diario español «Marca».