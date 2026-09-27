Jacobo Ramón no quiere volver al Real Madrid por el momento, pese al interés del conjunto blanco en recuperar sus servicios el próximo verano, ante el gran nivel que muestra el joven defensa español con el Como italiano.

El Real Madrid había vendido a Ramón al Como, conservando el 50% de los derechos del jugador, además de la existencia de una cláusula que permite al club español recuperarlo por 9 millones de euros.

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Sin embargo, el diario español "As" ha informado de que el central, de 21 años, no piensa actualmente en volver al Real Madrid, después de sentirse muy a gusto en el Como, donde juega bajo las órdenes del entrenador español Cesc Fàbregas y disfruta de un papel destacado.

El Madrid ya había planteado la posibilidad del regreso del jugador el pasado verano, pero Ramón rechazó la idea por su temor a sentarse en el banquillo, algo que podría repetirse el próximo verano.

El interés por el joven defensa no se limita al conjunto blanco, ya que su progresión también ha llamado la atención de varios grandes clubes europeos, encabezados por el Arsenal y el Chelsea, que siguen de cerca su situación.

El Madrid trabaja en renovar el plantel en la etapa actual, tras dos temporadas en las que sufrió mucho, tanto en el plano nacional como en el europeo.