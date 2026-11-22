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Varios jugadores del Real Madrid recibieron elogios especiales tras la trabajada victoria ante el Celta de Vigo, en un partido en el que brillaron nombres decisivos en la remontada del conjunto blanco. Sin embargo, el análisis técnico del rendimiento de los futbolistas también reveló exigencias que van más allá de marcar goles y marcar diferencias, sobre todo en lo relativo al compromiso de algunos jugadores con las tareas colectivas.

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Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid y actual analista de Movistar Plus+, analizó las claves del encuentro durante su intervención en la parte final del programa «Carrusel Deportivo» de la emisora «Cadena SER», donde puso el foco en el rendimiento de Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Carlos Espí.

Benito se mostró admirado por lo que ofreció Vinícius durante el partido, pero insistió en que la faceta defensiva y el trabajo colectivo son un aspecto al que el brasileño debe prestar más atención, especialmente cuando el Real Madrid se enfrenta a rivales que imponen exigencias tácticas que obligan a todos los jugadores a participar en las tareas defensivas.

El exjugador del Real Madrid dijo sobre el extremo brasileño: «Es un jugador decisivo, y eso no sorprende a nadie. El problema aparece cuando te enfrentas a equipos que te exigen compromiso defensivo y colectivo». Para Benito, el talento de Vinícius y sus cualidades ofensivas no están en discusión, pero sacarles el máximo partido exige que también aporte en otros aspectos del juego.

Benito explicó que el camino para Vinícius es claro y fácil de seguir, y puso como ejemplo a Diomande, que ha mostrado un gran compromiso defensivo pese a no haber hecho nada excepcional hasta ahora en el plano individual. «Diomande no ha hecho nada extraordinario todavía, pero ha mostrado un sacrificio defensivo excepcional, y el Real Madrid parecía un equipo compacto», afirmó.

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Y añadió: «Cuando Vinícius tome ese camino, el Real Madrid no tendrá ningún problema con él, porque es un jugador excepcional. Si cumple con sus obligaciones defensivas, será un jugador muy útil, porque tiene un potencial enorme».

Bellingham, en la cima

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Por otro lado, Benito dedicó grandes elogios a Jude Bellingham: «Estamos ante la mejor versión de Bellingham. Su influencia en el juego es mayor que antes; ahora es un jugador completo. Para mí, es el mejor centrocampista del mundo y es capaz de hacerlo todo». Además, señaló que el jugador posee un amplio abanico de cualidades que lo hacen determinante en las distintas fases del partido.

Benito consideró que lo que más distingue a Bellingham va más allá de sus cualidades técnicas y físicas, y destacó su ambición y su mentalidad ganadora y competitiva como sus principales virtudes, antes de sentenciar: «Para mí, este es el mejor momento de Bellingham en el Real Madrid».

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Elogios para el decisivo Espí

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Benito también se refirió a Carlos Espí, autor del gol de la victoria ante el Celta de Vigo, y consideró que el joven delantero tiene unas características que lo convierten en una opción ofensiva difícil de manejar para los defensas, sobre todo porque este tipo de delanteros escasea en el fútbol actual.

«Es un jugador muy difícil de defender, porque casi no hay delanteros de este tipo en el fútbol actual. Si había dudas sobre su fichaje, se han disipado por completo», aseguró el exjugador del Real Madrid.

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