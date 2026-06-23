El ADO Den Haag ha rechazado la primera oferta del Union Sint-Gillis por Milan Hokke. Según el periodista Wout Fassbender, el club belga de primera división volverá a intentar fichar al defensa de 22 años.

Hokke llegó al ADO en verano de 2025 procedente del Feyenoord y, en su primera temporada como profesional, ganó la Keuken Kampioen Divisie.

Su contrato con el ADO vence en 2027, y el club holandés busca renovarlo, pero el Union insiste.

El director técnico, Mark Wotte, no confirma que la primera oferta fuera de unos 500 000 euros.

Según Voetbal International, el jugador ya tiene un principio de acuerdo personal con el club belga.

Hasta ahora ha jugado 33 partidos con el ADO, con un gol y cinco asistencias.

Entre 2011 y 2025 se formó en la cantera del Feyenoord, aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo.