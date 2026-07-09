Un exjugador del Feyenoord da un gran paso atrás un año después de su espectacular fichaje

Zepiqueno Redmond jugará cedido en el FC Annecy. El delantero de veinte años apenas tenía minutos en el Aston Villa.

El delantero, nacido en Róterdam, dejó el Feyenoord el año pasado para probar suerte en Inglaterra.

El internacional juvenil neerlandés firmó un contrato de varios años con el Aston Villa, pero fue cedido inmediatamente al Huddersfield Town.

Tras solo tres partidos, una grave lesión de rodilla lo marginó.

Ahora jugará un año en la Ligue 2 francesa. Annecy está vinculado a Villa a través de su copropietario V Sports.

En la 2024/25 jugó nueve partidos con el Feyenoord, algunos en Champions.

En la Copa ante el MVV Maastricht (1-2), marcó los dos goles de la victoria.