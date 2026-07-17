Un exjugador del Feyenoord busca una salida y el PSV se interesa por él

Hugo Bueno (23) ha sido propuesto al PSV, según el periodista Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El campeón busca un lateral izquierdo para este verano.

Elfrink añade que el club ha valorado varios perfiles para ese puesto.

«Por ejemplo, Adam Aznou, de 20 años, del Bayern de Múnich, fue candidato en el pasado para reforzar el club y quizá pueda volver a ser una opción, aunque no parece ser la primera opción de la lista».

«Aznou ha tenido un año deportivo bastante dramático. El Everton lo fichó del Bayern, pero apenas jugó», escribe Elfrink.

Bueno, que jugó en el Feyenoord en la temporada 2024/25, también ha sido ofrecido. «Aún no está claro si el PSV puede o quiere avanzar con esta opción».

«Hay muchos nombres en la lista y la llegada de un lateral izquierdo depende de otras decisiones del PSV», concluye Elfrink.

Bueno descendió la temporada pasada con el Wolverhampton Wanderers de la Premier League y, con contrato hasta 2028, busca una salida.