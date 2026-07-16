«Un exjugador del FC Twente ficha por el Arsenal por decenas de millones»

Christos Tzolis ha acordado su fichaje con el Arsenal, según el periodista Nicolò Schira. Los Gunners presentarán pronto una oferta millonaria por el extremo de 24 años del Club Brugge y la selección griega.

Firmaría por cinco temporadas y cobraría hasta 3 millones de euros anuales.

Según Transfermarkt, su valor ronda los 40 millones de euros, aunque aún se desconoce la cifra que ofrecerá el Arsenal.

Hace dos años, el Club Brugge pagó solo 6,5 millones de euros al Fortuna Düsseldorf por él, fichaje gestionado por el entonces director técnico Devy Rigaux, hoy en el Feyenoord.

El sábado marcó un golazo en De Kuip, aunque el Brujas perdió 3-1 contra el Feyenoord.

No fue su único partido en los Países Bajos: entre julio de 2022 y enero de 2023 jugó cedido en el FC Twente.

En Brujas ha disputado 108 partidos oficiales, con 43 goles y 45 asistencias.