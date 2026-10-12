Antes de la visita del club belga a domicilio del Inter de Milán en la Champions League este miércoles por la noche, Sommer y Tresoldi son los dos protagonistas de la previa en Italia. Sommer, porque defendió durante años la portería del Inter antes de fichar por el Brujas. Y Tresoldi, porque se le considera una posible esperanza para el ataque de la Squadra Azzurra, siempre que decida jugar con la selección absoluta de Italia.





Sommer, sin embargo, no quiere inmiscuirse en ese asunto: «No me preguntes por qué selección se decidirá; eso depende de él», declaró el exportero del Bayern de Múnich a Gazzetta dello Sport. Tresoldi es el actual capitán de la selección alemana sub-21 y ha marcado 16 goles en 27 partidos.

El seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp (59), también quiere contar con el delantero para su equipo, al igual que el nuevo seleccionador de Italia, Roberto Mancini (61). Tresoldi ya ha hablado con ambos, pero quiere esperar hasta el próximo verano, después de la Eurocopa juvenil con la DFB, para tomar una decisión.

El interés que despierta tanto entre las federaciones como entre los clubes se debe a sus excelentes actuaciones de los últimos meses. También han impresionado a Sommer: «Tresoldi puede convertirse, sin ninguna duda, en un delantero de primer nivel en Europa». El diestro, que destaca por su capacidad de remate, es «humilde y profesional». Para el suizo está claro: «Tiene las cualidades para jugar en un gran club».

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Tresoldi fichó por el Brujas en 2025 procedente del Hannover 96, de segunda división, por 7,5 millones de euros y firmó una gran primera temporada, en la que conquistó el título de la Jupiler Pro League. Ha mantenido ese nivel esta campaña y ya suma seis goles en diez partidos oficiales. Entre ellos, marcó en la derrota por 2-3 ante el Aston Villa, campeón de la Europa League, en el estreno en la Champions League.

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El fin de semana convirtió un penalti que supuso el 3-0 provisional en la victoria a domicilio por 4-1 contra el RAAL La Louviere.

En los últimos meses han surgido repetidamente rumores sobre un posible traspaso del delantero centro. Entre los clubes mencionados figuran el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid. El contrato de Tresoldi con el Brujas se extiende hasta 2029.