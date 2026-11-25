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Xavi Hernández contaba con una ventaja de la que no disfrutaron muchos de los entrenadores que han dirigido al Barcelona, pero, a cambio, se enfrentó a un gran desafío al pasar del terreno de juego al banquillo, según la visión de uno de sus antiguos jugadores.

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Marcos Alonso, exjugador del Barcelona y actual defensa del Celta de Vigo, habló de su experiencia con Xavi y desveló los principales puntos fuertes y débiles que percibió mientras trabajó a sus órdenes. Lo hizo durante su participación en el programa «El camino de Mario», que presenta Mario Suárez en YouTube.

Alonso pasó dos temporadas en el conjunto catalán bajo la dirección de Xavi. Llegó al Barcelona en el verano de 2022 procedente del Chelsea, a petición personal del técnico español para reforzar el lateral izquierdo, y firmó un contrato por tres temporadas, aunque se marchó al Celta de Vigo tras solo dos.

El defensa español consideró que el profundo conocimiento que Xavi tenía del Barcelona fue una de sus principales virtudes como entrenador, ya que su trayectoria como exjugador y símbolo del club le ayudó a transmitir la cultura y la identidad del equipo a los futbolistas, sobre todo a los recién llegados que nunca habían vestido la camiseta azulgrana.

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«Creo que su conocimiento del club y el hecho de haber pasado tantos años jugando allí transmiten el espíritu del Barça a los jugadores nuevos, que no conocíamos el club», afirmó Alonso al respecto, y subrayó la importancia de entender la naturaleza de la institución y sus exigencias antes de competir con su camiseta.

Sin embargo, cuando le preguntaron por el aspecto más negativo de la etapa de Xavi como entrenador, Alonso no dudó en señalar el problema y eligió una sola cosa: «La falta de experiencia». A su juicio, el técnico español no tenía un gran bagaje en los banquillos cuando asumió la responsabilidad de un equipo de la talla del Barcelona.

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«Llevaba muy poco tiempo entrenando», explicó el defensa del Celta de Vigo, antes de añadir: «Había entrenado en Catar, y afrontar la responsabilidad de dirigir al Barcelona en ese momento no habría sido fácil para ningún entrenador», en alusión a la dificultad de la tarea que Xavi asumió en unas circunstancias complicadas.

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Pese a este obstáculo, Xavi logró devolver al Barcelona a lo más alto del podio, pero no pudo cerrar su etapa con tranquilidad: su relación con el presidente del club, Joan Laporta, se deterioró y todo terminó con su salida del banquillo en el verano de 2024, en medio de desavenencias internas.

Tras la marcha de Xavi del banquillo del Barcelona en el verano de 2024, el alemán Hansi Flick asumió el cargo y, en su primera temporada, llevó al Barcelona a conquistar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, completando el triplete nacional. Además, devolvió al conjunto catalán a las semifinales de la Liga de Campeones, donde cayó ante el Inter de Milán en una eliminatoria vibrante. Flick prolongó su éxito en su segunda temporada y confirmó su capacidad para construir un equipo competitivo y recuperar el poderío ofensivo del Barcelona, apoyándose en un grupo de jóvenes talentos junto a jugadores experimentados.

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