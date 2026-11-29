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Una de las numerosas quejas que planteó José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tras el partido de ayer sábado apuntó al banquillo del Alavés. El técnico acusó al rival de lanzar balones al terreno de juego en dos ocasiones con el objetivo de entorpecer el desarrollo del encuentro, que terminó con victoria visitante (2-1) en el Santiago Bernabéu, en LaLiga.

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El técnico portugués afirmó: «El árbitro ha sido permisivo hasta el punto de que hay una norma muy clara que dice que, si el banquillo lanza un balón al campo, se le muestra la tarjeta roja al entrenador. Lanzaron el balón dos veces al campo y el árbitro fue muy permisivo con eso».

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Sobre este asunto, añadió: «Lo único que critico, y es feo, es lanzar balones al campo: eso ya no lo hace nadie en el fútbol».

En este sentido, el entrenador del Real Madrid se refería al artículo 107 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, relativo a las alteraciones del orden de carácter grave.

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El segundo apartado del artículo establece lo siguiente: «Se considerará infracción de carácter grave, y se sancionará con multa de hasta 3000 euros y apercibimiento de clausura, el lanzamiento de uno o varios balones o de cualquier otro objeto al terreno de juego desde la grada, con independencia de que el juego esté detenido o no».

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El artículo añade: «Cuando el lanzamiento al que se refiere el apartado anterior se produzca, al menos en una ocasión, por parte de cualquier jugador o miembro del banquillo, además de imponerse al club la sanción o sanciones previstas en el apartado primero de este artículo, la infracción se considerará conducta incorrecta y conllevará la expulsión directa del terreno de juego de su autor y tres partidos de suspensión».

Y continúa: «En caso de que el árbitro no pueda identificar directamente al autor, el entrenador del equipo al que pertenezca el autor será expulsado del terreno de juego por conducta incorrecta y sancionado con un mínimo de tres partidos de suspensión».

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Por tanto, si se hubiera lanzado un balón desde el banquillo del Alavés y el árbitro no hubiera podido identificar al autor, debería haber expulsado al entrenador del equipo, tal y como establece dicho artículo.

No obstante, cabe señalar que esta temporada los equipos no tienen balones en el banquillo durante los partidos desde que LaLiga empezó a utilizar el nuevo balón tecnológico, ya que los balones se colocan en conos repartidos alrededor del terreno de juego.

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La respuesta de Suárez

En este contexto, Denis Suárez, jugador del Alavés, respondió a las acusaciones de Mourinho con unas declaraciones recogidas por el diario catalán «Mundo Deportivo»: «No, no, no, eso fue al final. Hubo dos balones despejados y detrás del banquillo hay como un cristal. El balón rebotó ahí y entró al campo, y él, como estaba de espaldas, pensó que estábamos tirando balones».

El exjugador del Barcelona prosiguió: «Nosotros en el banquillo no tenemos balón. De hecho, ahora nadie tiene balones en el banquillo, los balones están en conos alrededor del campo».

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Suárez insistió en su versión y añadió: «Quizá no lo vio porque estaba de espaldas mirando al campo, pero fueron dos balones despejados que rebotaron detrás de ese cristal, que está encima de los asientos de honor, y entraron al campo».