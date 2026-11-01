Un exjugador del Ajax, duramente criticado: «Es el peor jugador de toda la Premier League»

La prensa británica carga con dureza contra Lisandro Martínez. El argentino fue expulsado el sábado por la tarde y cometió un penalti ante el Chelsea, con lo que propició una nueva derrota del Manchester United.

El Manchester United ofreció una buena imagen el sábado por la tarde en Stamford Bridge. El equipo de Michael Carrick fue superior en la primera parte, pero tras el descanso las cosas volvieron a torcerse.

Morgan Rogers marcó el 1-0. Recibió el balón lejos de la portería de Senne Lammens, pero pudo avanzar hasta ella. No falló en el mano a mano con el guardameta belga.

Después, la situación fue de mal en peor. Martínez propinó un golpe a Wesley Fofana en un saque de esquina y el Manchester United fue castigado con un penalti. Cole Palmer se encargó de transformarlo.

Por esa falta, el exjugador del Ajax recibió además su segunda tarjeta amarilla. Tuvo que abandonar el campo y el Manchester United se quedó con diez, sin ninguna posibilidad de reacción.

Tras el partido, los medios británicos fueron duros con Martínez. «Es el peor jugador de toda la Premier League esta temporada. Ha sido el principal responsable de que el equipo perdiera puntos en varios partidos (entre otras cosas, por un gol en propia puerta ante el Fulham, errores contra los Spurs y el Bournemouth, y ahora ante el Chelsea). Parece que no tiene el corazón puesto en esto. El Manchester United no puede seguir alineando a un jugador así», escribe The Athletic.

Danny Murphy también fue contundente en la BBC. «Seguramente pedirá disculpas en el vestuario, pero no tiene la mentalidad adecuada para jugar. No se puede contar con él. Yo no volvería a alinearlo, aunque solo fuera porque parece que mentalmente ya lo ha dejado. No tiene la cabeza en esto. Está claro que, a largo plazo, ya no formará parte del equipo».