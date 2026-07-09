Un exjugador africano se burla de Marmoush: ¡Parece un ganador del Balón de Oro solo ante el Newcastle!

Un exjugador africano se burló del egipcio Omar Marmoush, estrella del Manchester City, tras su actuación con los «Faraones» en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Marmoush no aportó nada a Egipto en el Mundial 2026, especialmente en los octavos de final contra Argentina, cuando los «Faraones» perdieron 2-3 tras ir ganando 2-0.

Michael Lahoud, exjugador de Sierra Leona, se burló de él en «CBS Sports» y afirmó que solo rinde contra el Newcastle.

«Es triste ver a un jugador que, hace 17 meses, era de los máximos goleadores de las cinco grandes ligas europeas, ofrecer un fútbol tan malo», añadió.

Hace 17 meses, solo lo superaban Haaland, Kane, Mbappé, Lewandowski y Salah, y temo que fichó por el City solo por dinero».

Lahoud se mostró indignado por una jugada concreta: «Egipto lanzaba un contraataque ante Argentina y Mohamed Salah, tu mejor hombre, conducía el balón, pero Marmoush irrumpió y se lo arrebató. ¿Qué hacía?».

Y añadió: «Marmoush decidió avanzar con el balón y luego se lo pasó a un rival, lo que permitió a Argentina remontar y marcar el gol de la victoria, eliminando a Egipto».

Y concluyó: «Cuando Marmoush juega contra el Newcastle, parece el ganador del Balón de Oro, pero cuando juega contra otro equipo, parece igual que yo o que tú».

Lahoud recuerda que, frente al Newcastle, el jugador egipcio ha jugado cinco veces, marcado siete goles y dado una asistencia, con más de una contribución por partido.