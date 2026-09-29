En los dos partidos de su club contra el TSV Helmstadt y el VfB Epfenbach, el exinternacional, cuya posición natural es la de defensa central, tuvo que echar una mano de urgencia bajo palos.

El motivo: como el guardameta titular del Tiefenbach se había roto la mano, el jugador de 31 años fue reconvertido en portero, se puso unos guantes e intentó mantener su portería a cero.

Y lo hizo bastante bien en un papel poco habitual para él. Süle firmó varias buenas paradas, aunque no pudo evitar una ajustada derrota por 1-2 en el primer partido. Le fue mucho mejor contra el Epfenbach: Tiefenbach logró imponerse por un ajustado 3-2.

Desde esta temporada, el internacional alemán en 49 ocasiones (un gol) juega en la Kreisklasse, después de que su contrato con el Borussia Dortmund no fuera renovado en verano, también debido a numerosas lesiones en el pasado, y de que posteriormente pusiera fin a su carrera.

Antes, Süle también había jugado en la máxima categoría del fútbol alemán con el TSG Hoffenheim y el Bayern de Múnich. Con el campeón récord de Alemania ganó incluso la Champions League en 2020, además de cinco títulos de liga.