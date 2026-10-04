Jesse Marsch, exdirector técnico del Leeds United, insistió en que "todo el mundo lo sabía" sobre las trampas del Manchester City, y pidió el descenso del club de la Premier League, tras ser declarado culpable de infringir las normas financieras.

Marsch fue nombrado entrenador del Leeds en febrero de 2022, pero fue destituido 12 meses después, cuando el club luchaba por evitar el descenso de la Premier League.

Al hombre de 52 años, que ahora dirige a Canadá, se le preguntó por el fallo de una comisión independiente que determinó que el Manchester City había ocultado pagos por valor de 900 millones de libras esterlinas a lo largo de un periodo de nueve años plagado de operaciones "ficticias".

Y aunque el fallo abarcaba el periodo comprendido entre 2009 y 2018, Marsch expresó su convicción de que existían "incoherencias" incluso durante su etapa en la Premier League.

El Manchester City debe descender

Marsch declaró al diario The Guardian que el Manchester City debe descender de la Premier League como consecuencia de este fallo.

El Manchester City confirmó el viernes que había presentado un recurso para anular la decisión de la comisión independiente.

Marsch dijo: "Creo que el Manchester City debería ser sancionado con severidad. Creo que debería descender a la división inferior y, por cierto, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía".

Y continuó: "Aquel verano (2022), nosotros y el Manchester City éramos los dos únicos equipos que dijimos que habíamos obtenido beneficios. En nuestro caso, obtuvimos beneficios porque vendimos a Raphinha y vendimos a Kalvin Phillips. Nos quedó gran parte de lo que habíamos comprado".

Y añadió: "En aquel momento, no estábamos en una situación financiera que nos permitiera no ahorrar. Los propietarios no disponían de grandes recursos económicos. En cambio, cuando el Manchester City dijo esto, dije literalmente: ¿Están bromeando? ¿Es esto cierto? ¿Es una especie de broma?".

El entrenador señaló: "Cuando dijeron que habían fichado a Erling Haaland por 52 millones de libras esterlinas, fue algo así como: sí, bueno, claro".

Y dijo: "Así que sabía que había incoherencias en ello, pero ¿qué puedes hacer? Simplemente levantas los brazos al aire y dices: así es el fútbol".

Las cuentas de los clubes tras la pandemia de la COVID

El verano de 2022 al que se refirió Marsch fue testigo de la presentación por parte de los clubes de sus cuentas de la temporada 2020-21, que se disputó a puerta cerrada debido a la pandemia de la COVID-19.

El Leeds anunció un beneficio operativo de 5,5 millones de libras esterlinas, al verse reforzados los ingresos del club por su regreso a la primera división tras ascender de la Championship inglesa.

Por su parte, el Manchester City anunció un modesto beneficio de 2,4 millones de libras esterlinas en el mismo periodo, después de haber registrado pérdidas por valor de 126 millones de libras esterlinas en la temporada 2019-2020.

El acceso del club a la final de la Liga de Campeones de 2021 y su conquista del título de la Premier League por cuarta vez bajo la dirección de Pep Guardiola fueron citados como las principales razones de su éxito financiero.

Los comentarios de Marsch también pusieron el foco en el mercado de fichajes del verano de 2022, que vio al Manchester City contratar a Haaland por 52 millones de libras esterlinas y hacerse con Phillips, procedente de su Leeds, en una operación valorada en 42 millones de libras esterlinas.

El Leeds, por su parte, vendió a la estrella brasileña Raphinha al Barcelona por 55 millones de libras esterlinas, y el club utilizó el dinero generado por ambas operaciones para aportar cerca de 140 millones de libras esterlinas en ingresos.

El Leeds, que destituyó a Marsch en febrero de 2023, descendió a la división inferior al final de la temporada.