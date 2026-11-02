Compartir Sigue a GOAL en Google

El exlateral izquierdo de la Premier League Stephen Warnock ha hablado por primera vez de las alarmantes convulsiones que sufrió durante su etapa en la cantera del Liverpool. El exdefensa, que ahora trabaja como comentarista de radio a los 44 años, reconoció que ocultó esos episodios al personal del club por miedo a que prescindieran de él.

Anuncios

Un canterano ocultó sus episodios médicos

Warnock decidió contar lo que había vivido en secreto en BBC Radio 5 Live después de escuchar una entrevista al centrocampista del Hull City Matt Crooks, que vive con epilepsia. Tras pasar por las categorías inferiores en Merseyside, el defensa disputó 67 partidos con el primer equipo del Liverpool y marcó un gol. Había sufrido varias crisis epilépticas antes de que el problema desapareciera con la edad.

La epilepsia afecta aproximadamente a una de cada 100 personas en el Reino Unido y, según la organización benéfica Epilepsy Action, esta afección neurológica suele detectarse en niños después de que sufran una o más crisis epilépticas.

El miedo a perder su contrato le llevó a ocultar la enfermedad

Aunque los medicamentos pueden ayudar a controlar o prevenir las crisis epilépticas con un tratamiento adecuado, Warnock optó por guardar silencio durante su etapa en la cantera. Así lo explicó a 5 Live: «Me aterraba contárselo al Liverpool porque temía que me dejaran libre. Pensaba: “Si creen que tengo una enfermedad, me dejarán libre”. Me preocupaba que me ocurriera estando en el campo. En mi caso no había ningún desencadenante; nunca supe qué lo provocaba. Eso era lo que me aterraba».

Al recordar su primera crisis, que sufrió en el colegio, antes de someterse a un TAC y una resonancia magnética tras otra crisis en casa, añadió: «Estaba delante de un ordenador y luego me desperté en una cama de hospital. Pensé: “Vaya, ¿cómo he llegado aquí?”. No recordaba nada, perdí el conocimiento por completo.

Anuncios Anuncios

»Mis amigos me dijeron que había empezado a sufrir una crisis. Llamaron a una ambulancia, claro, y me llevaron al hospital. La verdad es que me daba vergüenza, porque nadie más la tenía, nadie sabía nada de ella y yo tampoco sabía nada hasta que me ocurrió».

Related Topics

Partido destacado Movistar+ ✅ Transmite el partido más atractivo e importante de cada jornada de la Premier League, ideal para los seguidores casuales del fútbol inglés. ✅ Este plan de streaming se puede contratar de forma independiente, sin obligar al espectador a tener servicios de fibra o telefonía móvil con la operadora. ✅ Combina el mejor partido de la jornada inglesa con encuentros de LaLiga, la Champions League, torneos de tenis, además de series originales y cine de estreno. Mensual desde 9,99 € Contrata Movistar+

La recuperación en la adolescencia le permitió desarrollar su carrera profesional

Después de ganar el premio al Jugador de la Temporada de la afición del Coventry City durante su cesión en 2003-04, Warnock debutó con el Liverpool a las órdenes de Rafael Benitez en agosto de 2004 y disputó 30 partidos en la temporada 2004-05. No entró en las convocatorias para las finales de la Copa de la Liga ni de la Champions League. La temporada siguiente jugó otros 30 partidos y sumó siete más antes de fichar por el Blackburn Rovers en enero de 2007.

Al recordar aquellas crisis, el exjugador del Aston Villa y el Leeds United dijo: «Duraron unos tres años. Tuve la suerte de que desaparecieron con la edad. No tuve que tomar medicación ni preocuparme por conducir un coche ni por cosas así. Es la primera vez que hablo de ello de verdad».

Anuncios

La inquietud persiste pese a su retirada

Warnock colgó las botas en 2018 y no ha vuelto a sufrir una crisis epiléptica desde los 14 años. Aun así, el comentarista de 44 años admite que todavía se le pasa por la cabeza la posibilidad de sufrir otra crisis inesperada. Al hablar públicamente junto a Crooks de lo que vivió en la adolescencia, el exlateral de Inglaterra espera contribuir a reducir el estigma que rodea a las enfermedades neurológicas en el fútbol profesional.