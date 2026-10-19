Un excompañero del Barcelona hace estallar el vestuario del París: tensión antes del duelo en el Parque de los Príncipes

Los minutos cada vez mayores que está acumulando Dru Fernández, exjugador del Barcelona, con el Paris Saint-Germain han generado cierta envidia entre varios de los jóvenes talentos del club francés, ante la confianza que le otorga el entrenador Luis Enrique, antes del esperado enfrentamiento contra el equipo catalán en la Champions League.

El diario francés "L'Équipe" señaló que el papel que desempeña Dru dentro del conjunto parisino ha provocado cierta tensión en el vestuario, especialmente entre los jugadores jóvenes que buscan conseguir más oportunidades de participación, entre ellos Senny Mayulu, centrocampista de 20 años, y Quentin Ndjantou, extremo izquierdo de 19 años.

Dru Fernández llegó al Paris Saint-Germain procedente del Barcelona durante el pasado mercado invernal, por 8 millones de euros, pese a tener una cláusula de rescisión en su contrato con el club catalán valorada en 6 millones de euros, ya que el club francés prefirió alcanzar un acuerdo directo con el Barcelona para cerrar la operación.

La marcha del joven jugador había provocado el malestar de Hansi Flick, director técnico del Barcelona, que lanzó un mensaje claro sobre el sentido de pertenencia al club: "Si alguien quiere jugar en el Barcelona, tiene que vivir los colores al 100%".

Luis Enrique le da una nueva oportunidad a Dru

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Tras un inicio en el que no acumuló muchos minutos, la situación de Dru en el Paris Saint-Germain mejoró al comienzo de la presente temporada, ya que fue titular en los dos últimos partidos del equipo en la liga francesa, contra Le Mans y Estrasburgo, además de disputar 5 de los 7 partidos que ha jugado el equipo en la competición y completar el encuentro contra el Slovan Bratislava en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El hecho de que el joven jugador español esté recibiendo estas oportunidades ha despertado interrogantes en el entorno de las promesas que crecen en París, sobre todo porque el club cuenta con un grupo de futbolistas que aspiran a demostrar sus cualidades y ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Marquinhos respalda al exjugador del Barcelona

Por el contrario, Dru ha encontrado apoyo en varios jugadores del primer equipo, con el capitán Marquinhos a la cabeza, que se preocupó por acercarse a él desde su llegada para ayudarlo a adaptarse al nuevo entorno.

El Paris Saint-Germain se prepara para enfrentar al Barcelona en el Parque de los Príncipes, en un partido con un carácter especial para Dru, que se medirá a su anterior club, en medio de las previsiones de que le resultará difícil tener la oportunidad de ser titular en este esperado duelo.