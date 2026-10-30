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Un ex árbitro genera polémica: la Federación Española odia a los catalanes

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El exárbitro catalán Xavier Estrada Fernández ha vuelto a generar polémica con sus declaraciones sobre el estamento arbitral y su relación con la comunidad de Cataluña, al asegurar que lo que describió como "odio a los catalanes" es la razón detrás de la escasa representación de los árbitros catalanes en Primera División.

Estrada Fernández se ha convertido en una figura habitual en los titulares de la prensa por sus duras declaraciones sobre el sistema arbitral y sus continuas críticas al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a lo que considera corrupción en su interior.

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Durante su participación en el pódcast catalán "La Renaixença", el exárbitro, que dirigió partidos en LaLiga, volvió a hablar con franqueza sobre este asunto, afirmando: "Por desgracia, hay muy pocos árbitros catalanes en Primera División", antes de asegurar, en respuesta a una pregunta sobre las razones de ello, que se debe al "odio a los catalanes".

Estrada justificó su punto de vista señalando que Cataluña es la comunidad que cuenta con el mayor número de licencias federativas de jugadores, entrenadores y árbitros y, sin embargo, es una de las menos representadas en los máximos niveles del arbitraje.

Y añadió: "Los árbitros que llegan a Primera División, o que dirigen partidos internacionales, se pueden contar con los dedos de una mano".

Señaló que no se trata de un fenómeno nuevo, sino que se extiende a lo largo de muchos años, y explicó: "Tenemos más de 2.000 árbitros registrados, pero si miramos históricamente el número de los que han llegado a los niveles más altos, veremos que son muy pocos".

Estrada Fernández insistió en la necesidad de evaluar a los árbitros según su nivel y sus capacidades, y no en función de su origen o de las zonas a las que pertenecen, afirmando: "El problema al que nos enfrentamos es que a los árbitros se les debe evaluar en función de sus cualidades, y nunca sobre la base de la zona a la que pertenecen, pero esto ocurre muchas veces".

Un nuevo rumbo

El exárbitro reabrió así el debate en torno al estamento arbitral español, al que dirige críticas de forma recurrente, mientras que Estrada se ha orientado recientemente hacia la actividad política, tras dejar el ámbito del arbitraje.

Sobre su entrada en la política, dijo: "Me pareció una idea interesante cuando me la propusieron, y pensé que podía aportar a través de mi experiencia en el ámbito deportivo, sobre todo porque el cargo de concejal es electo y permite a quien lo ocupa ser un nexo de unión entre los ciudadanos y la administración".

De este modo, Estrada Fernández pasa definitivamente la página del arbitraje, al considerar que ha pasado a formar parte de su pasado, después de encaminarse hacia una nueva trayectoria profesional en la actividad política.

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