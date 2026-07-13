Un estudio internacional con participación de la Universidad Carlos III de Madrid concluye que la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo refleja preferencias ideológicas: los progresistas se inclinan por Messi, mientras que los conservadores prefieren al portugués.

Según el diario español «Marca», el trabajo —llevado a cabo por equipos de la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad Tecnológica de Nanyang— concluye que «las personas con orientaciones progresistas suelen preferir a Messi, mientras que los conservadores tienden a decantarse por Cristiano Ronaldo».

Teresa Gil López, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto Juan Lenz, y una de las autoras del estudio, explicó que la ideología política fue «el factor individual más potente y decisivo a la hora de predecir la preferencia», tras controlar variables demográficas, consumo mediático y rasgos personales.

Gil López afirmó: «Los participantes más progresistas prefieren a Messi, mientras que los más conservadores eligen a Ronaldo. Además, la interacción entre edad e ideología política resulta relevante: el efecto de la orientación política es más claro en los grupos más jóvenes y se reduce en los mayores».

Los autores aclaran que el estudio no impone gustos, sino que revela corrientes subyacentes que guían las elecciones personales e influyen en la vida social y política.

Seif al-Din Ahmed, investigador de la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur, aclaró que el estudio «no es un veredicto definitivo sobre los gustos de nadie, ni pretende afirmar que la política determine las preferencias futbolísticas de cada persona de forma automática, inevitable e ineludible».

Subrayó que el estudio muestra que «la línea divisoria entre nuestra identidad política y nuestra vida cultural es mucho más difusa de lo que creemos, y que la rivalidad entre Messi y Ronaldo, que vivimos como algo personal, refleja narrativas con valores de mayor alcance».

Añade que la mayoría de los aficionados viven su elección como algo personal, ligado a recuerdos y partidos vividos, y eso es cierto.

Concluyó: «Bajo esa capa personal hay otra, ligada a los valores políticos; no anula la primera, solo muestra que no es la única».

El estudio, publicado en la Red de Investigación en Ciencias Sociales, se basa en una encuesta transnacional realizada en abril y mayo de 2026 a 10 661 participantes de 26 países, seleccionados por cuotas.

Los países se eligieron por su diversidad futbolística, económica y política, y las muestras se equilibraron por edad y sexo para reflejar a la población adulta de cada nación.

Además, se midieron orientaciones ideológicas y políticas, variables demográficas, hábitos de consumo mediático, personalidad y cognición.