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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Un español lo prevé: Arabia Saudí puede derrotarnos y Marruecos es una de las selecciones más fuertes del mundo

España vs Arabia Saudí
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Escocia vs Marruecos
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¿Será el Mundial de 2026 testigo de un nuevo auge árabe?

Félix Díaz, director del diario español «Marca», ha pronosticado la trayectoria de Arabia Saudí y Marruecos en el Mundial de 2026.

En la primera jornada, Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay, mismo resultado que Marruecos ante Brasil, lo que destacó el buen momento de las selecciones árabes.

En el programa «Durina Ghir» afirmó: «La selección saudí puede ganarnos; tiene muchas armas».

Lee también: Reto y orgullo... ¿Cómo afrontará la selección saudí la revolución de España?

Y añadió: «En el fútbol todo es posible; la selección saudí puede plantar cara a España y, sin duda, es capaz de lograr la victoria».

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Agregó que ambas selecciones podrían avanzar a la siguiente ronda y destacó la fuerza de Marruecos.

Y concluyó: «España ya no es lo que era, pero cuenta con muchos jugadores capaces de dar la vuelta a la situación, ya veremos qué pasa».

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