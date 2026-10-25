Un escenario repetido para Dembélé en la gala del Balón de Oro y la postura de Mbappé sobre su asistencia

Las dos estrellas francesas, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, asistirán a la gala del Balón de Oro prevista para la noche de mañana lunes en Londres, según la cadena "RMC" francesa.

Mbappé, que disputará el Clásico con el Real Madrid ante el Barcelona este domingo, y Dembélé, ganador del premio el año pasado, se dirigirán a la capital británica en las próximas horas.

Dembélé está ausente de la convocatoria del Paris Saint-Germain, que se enfrentará al Lyon la noche de mañana lunes, por lesión.

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En cuanto al resto de la delegación del Paris Saint-Germain, su presencia aún no está confirmada. Se espera que Khvicha Kvaratskhelia se someta a una operación muy pronto, quizás en Doha, para tratar una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Tampoco se ha confirmado la presencia del capitán del equipo, Marquinhos, que sufrió una lesión en el muslo derecho durante el enfrentamiento ante el Barcelona (4-2). En cuanto al presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, acostumbrado a estar en Londres por motivos profesionales, se espera que defina su situación en el último momento.

Al igual que ocurrió el año pasado, el Paris Saint-Germain disputa un partido la noche de la gala del Balón de Oro, enfrentándose esta vez al Olympique de Lyon. El conjunto parisino había perdido en la misma ocasión, el año pasado, ante el Olympique de Marsella por (1-0).

También al igual que el año pasado, Ousmane Dembélé, que sufre una lesión en el muslo, podrá viajar a Londres para asistir a la gala, pese a su ausencia en el partido de su equipo.



