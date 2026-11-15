Un escenario de locura: dramática victoria de Croacia en la Liga de las Naciones

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La selección de Croacia logró una emocionante victoria por 2-1 ante su par de República Checa, en el encuentro que ambos disputaron la tarde del domingo en el estadio Opus Arena, en el marco de la sexta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, después de que los últimos minutos presenciaran un giro dramático en el marcador, con dos goles consecutivos que devolvieron la emoción al partido antes de que los visitantes decidieran el duelo a su favor.

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La selección croata logró mantener su ventaja temprana, pese a los intentos de los locales por reaccionar, antes de que las cosas se complicaran en los últimos minutos con el empate de la República Checa. Sin embargo, la respuesta de Croacia llegó rápido, y Mayer arrebató el gol de la victoria apenas dos minutos después, otorgando a su selección tres puntos valiosos.

La selección croata no necesitó mucho tiempo para imponer su presencia en el encuentro, ya que sorprendió a los locales con un gol temprano tras apenas dos minutos de juego, con la firma de Ivan Perisic, quien aprovechó un contraataque bien organizado que finalizó con un disparo directo al fondo de la red.

El gol llegó tras un pase destacado de Pjaca a Perisic, que se encontró en un espacio libre por la banda derecha, para ejecutar un disparo certero que el portero no pudo controlar, poniendo por delante a Croacia de forma temprana.

El gol otorgó a la selección croata una ventaja anímica y táctica, pues impuso su ritmo en el desarrollo del juego y se apoyó en la presión adelantada para recuperar rápidamente el balón, moviéndose con flexibilidad en el centro del campo en busca de nuevos espacios para ampliar el marcador.

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Por su parte, la selección checa pareció afectada por el gol temprano y necesitó algo de tiempo para entrar en el ambiente del partido, antes de empezar progresivamente a buscar el camino de la reacción, aprovechando los movimientos por las bandas y los centros.

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Los locales intentaron amenazar la portería de Livakovic, pero a sus intentos les faltó la precisión necesaria, mientras Perisic seguía incomodando a la defensa checa con sus movimientos por los costados, sin lograr sumar un segundo gol.

Croacia estuvo cerca de ampliar su ventaja en más de una ocasión, la más destacada un intento de Gvardiol desde corta distancia tras un córner, cuando trató de desviar el balón con el tacón hacia la portería, pero el portero la atajó, antes de que se desperdiciara otra oportunidad en el remate al rechace.

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Los jugadores de Croacia también reclamaron un penalti tras la caída de Perisic dentro del área en un choque con uno de los defensores, pero el árbitro no señaló nada, manteniéndose la ventaja croata por un gol a cero hasta el final de la primera mitad.

La República Checa empata y Mayer responde rápido

Con el inicio de la segunda mitad, la selección checa intentó elevar el nivel de su juego y presionar con mayor intensidad a la defensa de Croacia, aprovechando los movimientos de Hlozek y Hubi, pero el último toque siguió siendo el principal obstáculo ante sus intentos ofensivos.

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Por su parte, la selección croata no renunció a su ambición ofensiva y siguió buscando el segundo gol mediante los contraataques y los movimientos por las bandas, estando cerca de ampliar el marcador en más de una ocasión.

Matanovic destacó en uno de los intentos tras recibir el balón por la banda izquierda y avanzar hacia el área antes de ejecutar un disparo raso hacia el palo cercano, pero el portero de la República Checa brilló al despejarlo.

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Kovacic también intentó amenazar la portería con un disparo desde el borde del área, pero llegó con facilidad al portero, mientras Matanovic desperdició otra ocasión desde corta distancia después de que la defensa interviniera para despejar el balón antes de que llegara a la red.

Con el partido acercándose a su final, la selección checa intensificó sus intentos en busca del empate, y finalmente logró llegar a la portería de Livakovic en el minuto 84.

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El gol llegó por medio de Hlozek, quien ejecutó un disparo que la defensa despejó en un primer momento, antes de recuperar el rechace, acomodárselo a su pie izquierdo y lanzar un potente disparo que se alojó en el ángulo lejano, haciendo estallar las gradas en celebración del gol del empate.

Pero la alegría de los locales no duró mucho, pues la selección croata tuvo una respuesta contundente apenas dos minutos después, cuando Mayer logró marcar el gol de la victoria en el minuto 86.

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Mayer aprovechó el espacio disponible dentro del área y recibió el balón en una posición idónea para el disparo, antes de dirigirlo con precisión hacia el palo lejano, devolviendo la ventaja a Croacia y golpeando a los locales en un momento letal.

La selección checa intentó reaccionar de nuevo durante los minutos restantes, pero la selección croata logró mantener su ventaja, hasta que el árbitro pitó el final decretando la victoria de los visitantes por 2-1, en un enfrentamiento que decidieron los pequeños detalles y la efectividad de cara a la portería.

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Situación del grupo tras el enfrentamiento

Con esta victoria, la selección de Croacia elevó su cuenta a 6 puntos, finalizando su recorrido en el grupo en el tercer puesto, mientras que la selección checa se quedó sin puntos en el fondo de la clasificación, descendiendo al segundo nivel.

Por su parte, las selecciones de Inglaterra y España sellaron su clasificación a los cuartos de final, después de que la selección inglesa encabezara el grupo con 15 puntos, superando por diferencia de goles a su homóloga española, que terminó la fase con la misma cuenta.

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Croacia salió del enfrentamiento con una importante victoria anímica, después de demostrar su capacidad para afrontar los momentos difíciles, mientras que la selección checa recibió un duro golpe al perder un partido del que estuvo cerca de salir con el punto del empate, antes de que Mayer arruinara sus celebraciones con un gol letal.