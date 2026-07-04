Un escándalo sonado... Una nueva crisis sacude a Senegal en Estados Unidos

La delegación senegalesa quedó varada tras la cancelación del vuelo chárter que debía llevarla de vuelta tras su eliminación del Mundial 2026.

Según el periódico «De Sports», el sábado por la tarde, el conflicto entre el Ministerio de Deportes y la Federación Senegalesa de Fútbol provocó la crisis, pues ambas partes se culpan de no gestionar el vuelo de regreso.

La tensión entre ambas instituciones ha crecido en las últimas horas y ha paralizado el plan de vuelo previsto tras la eliminación del equipo.

Sin una solución rápida, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico siguen varados en Estados Unidos, aunque algunos, como Babi Alassane Gui, Édouard Mendy, Mory Diao e Ismael Jacobs, ya regresaron por sus propios medios.

El incidente agrava las críticas a la gestión de la delegación y cuestiona la coordinación entre las autoridades responsables de la selección, cuya participación fue irregular y terminó con una eliminación prematura.

Se espera que ambas entidades emitan comunicados en las próximas horas para aclarar responsabilidades y calmar a la opinión pública, mientras el entorno deportivo nacional muestra descontento por la gestión del regreso.