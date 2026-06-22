Radi Bogdanović, exdelantero yugoslavo y actual comentarista en la televisión serbia, provocó una fuerte polémica al realizar comentarios racistas contra jugadores negros durante el análisis del partido Bélgica-Irán en el Mundial 2026. El incidente ha sido calificado como un «escándalo mediático».».

Durante la retransmisión de la cadena serbia RTS, y al comentar la expulsión del defensa belga Nathan Ngui en el minuto 66, afirmó: «A este nivel, ser el último defensa, fallar un lanzamiento a balón parado y luego ser expulsado... Siempre he dicho que estos jugadores (y no soy racista), pero los jugadores negros en concreto, no tienen la concentración suficiente para aguantar más de 60 u 80 minutos».

En lugar de retractarse o disculparse, el comentarista serbio se mantuvo firme y añadió: «Si quisiéramos entrar en detalles, lo haríamos. Ellos también cometen errores. No generalizo, por supuesto, pero la mayoría pierde la concentración y, por eso, se producen situaciones como estas». Sus palabras desataron una oleada de indignación en las redes sociales.

Bogdanović, quien jugó tres partidos con la antigua selección yugoslava y marcó dos goles, es un rostro conocido en los medios deportivos serbios; sin embargo, sus últimas declaraciones lo han colocado en el ojo de una polémica ética y profesional, sobre todo en un momento en que la FIFA y la UEFA refuerzan su lucha contra el racismo en los estadios.

Sus palabras llegan en un momento delicado: el Mundial de 2026 tendrá una amplia participación de jugadores de diversas etnias y nacionalidades, en medio de campañas internacionales contra la discriminación racial en el deporte, por lo que sus declaraciones se consideran una violación flagrante de los valores deportivos y humanos.

La cadena pública serbia RTS aún no se ha pronunciado, pero en las redes crecen las peticiones para que se sancione al comentarista y los organismos internacionales investiguen el incidente.