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Suiza ha reincorporado oficialmente a Granit Xhaka y Breel Embolo a la selección tras una polémica investigación sobre documentos de vacunación contra la COVID-19 falsificados. Ambos quedaron al margen durante los últimos parones de selecciones mientras la Asociación Suiza de Fútbol (SFV) examinaba sus actuaciones de 2022.

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La investigación concluye con la reincorporación de ambos jugadores a la selección

La Asociación Suiza de Fútbol ha confirmado que Xhaka y Embolo volverán a estar disponibles para ser convocados a partir de noviembre. La decisión llega tras una exhaustiva investigación sobre la obtención de documentos sanitarios fraudulentos durante la pandemia mundial. Xhaka, el veterano centrocampista, había acordado previamente con la SFV no disputar los partidos de octubre de la Liga de Naciones contra Escocia, Eslovenia y Macedonia del Norte. Su ausencia se produjo después de que el jugador del Sunderland admitiera haber obtenido un certificado falsificado para cumplir los requisitos de viaje y competición profesional durante 2022.

El delantero del Atlanta United Breel Embolo se enfrentó a una medida disciplinaria similar y quedó fuera de la convocatoria a finales de septiembre, cuando se esclareció su implicación en el caso de los documentos. La SFV abordó la resolución del asunto en un comunicado oficial: «La SFV ha examinado exhaustivamente ambos casos y ha llegado a la conclusión de que el regreso de los jugadores, una vez concluidos los procedimientos judiciales y teniendo en cuenta las consecuencias deportivas (cuatro partidos internacionales perdidos en septiembre y octubre), está justificado».

Sanciones económicas y continuidad de Xhaka como capitán

Aunque ambos jugadores pueden retomar sus carreras internacionales, las consecuencias legales han tenido importantes repercusiones económicas. Xhaka y Embolo recibieron sendas multas de 150.000 francos suizos, equivalentes a unos 181.225 dólares, cuyo pago quedó en suspenso. Esta suspensión está sujeta a un periodo de prueba de dos años, lo que significa que los jugadores deberán evitar nuevos problemas legales para no tener que pagar el importe íntegro. Xhaka ha expresado públicamente su arrepentimiento, ha asumido la responsabilidad por su conducta y ha calificado el incidente de «un error» mientras intenta dejar atrás la polémica.

Pese a la naturaleza de la infracción, la SFV ha decidido que Xhaka conservará el brazalete de capitán. La asociación aclaró que la decisión definitiva sobre quién lidera al equipo corresponde a los jugadores y al seleccionador Murat Yakin. Según ESPN, tanto el seleccionador como su cuerpo técnico coincidieron en que querían que el veterano siguiera liderando al equipo sobre el terreno de juego. Ese respaldo desde el vestuario fue un factor decisivo para que la federación mantuviera la capitanía sin cambios.

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Partidos de noviembre y situación en la Liga de Naciones

El momento de la reincorporación es importante para Suiza, que busca afianzar su posición al frente de su grupo de la Liga de Naciones. El director de la selección nacional, Pierluigi Tami, se mostró convencido de la decisión de recuperar a ambos jugadores: «Estamos convencidos de que su regreso a la selección en noviembre es una decisión responsable y acertada», según Reuters. Yakin también expresó su alivio por poder contar con toda la plantilla para los últimos partidos de la fase de grupos y señaló que le complacía poder elegir a los convocados para los próximos encuentros sin restricciones administrativas.

Suiza ocupa actualmente el primer puesto del Grupo E con 12 puntos antes de los decisivos partidos de noviembre. Tiene previsto viajar a Eslovenia el 13 de noviembre y recibir a Escocia tres días después en su último encuentro de la fase de grupos. Con Xhaka dispuesto a ampliar su récord de internacionalidades y Embolo preparado para reforzar el ataque, Suiza será la gran favorita para mantener el liderato.