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Andoni Iraola logró por fin su primera victoria en la Premier League en Anfield como entrenador del Liverpool, al guiar al equipo a un contundente triunfo por 2-0 ante un Brighton en plena forma. El resultado amplía a cuatro partidos la racha de victorias del club en todas las competiciones y afianza aún más la filosofía del técnico vasco en Merseyside.

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Iraola elogia el espíritu colectivo en Anfield

Iraola expresó su enorme orgullo después de ver a su Liverpool conseguir su primera victoria en casa de la temporada en la Premier League. El Liverpool dominó desde el principio, ascendió al cuarto puesto de la clasificación y se situó a solo un punto del Brighton. La victoria tuvo un valor añadido, ya que supuso apenas la segunda derrota del Brighton en 13 partidos disputados esta temporada en todas las competiciones. Pese al tropiezo, el equipo visitante conservó el tercer puesto en la Premier League.

«Muy contento. Necesitábamos esta victoria en casa y celebrarla con la afición. Ha sido una actuación realmente buena», declaró Iraola a Sky Sports tras el triunfo. «Empezamos con mucha agresividad y necesitábamos salir así porque últimamente habíamos tenido que remontar. Sobre todo ante un equipo con tanta confianza como el Brighton, estábamos muy centrados en empezar bien y marcar primero. Por suerte para nosotros, lo conseguimos». La victoria supone un importante punto de inflexión para el español, que hasta entonces solo había ganado en casa en competiciones de copa.

Preguntado por si sus ideas tácticas estaban empezando a cuajar en el grupo, Iraola se mostró optimista, aunque consciente de los retos que quedan por delante. «Es la cuarta victoria consecutiva y sienta bien. Tenemos que seguir, aún nos quedan puntos por recuperar, pero hay muchas cosas que me están gustando. Los jugadores están rindiendo bien, se ayudan entre sí y jugamos como un colectivo. Algunos tendrán actuaciones mejores o peores, pero hoy hemos sido un equipo en el que se puede confiar».

Las noticias sobre la lesión de Wirtz traen alivio

Pese al resultado positivo, hubo preocupación cuando Florian Wirtz tuvo que abandonar el campo en el minuto 65. El internacional alemán, decisivo en el primer gol, pareció sufrir un golpe en el tobillo tras un choque. Sin embargo, el mediapunta se apresuró a disipar los temores de que fuera a estar mucho tiempo de baja en sus declaraciones posteriores al partido.

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«Creo que estará bien, no es demasiado grave», comentó Wirtz al ser preguntado por la gravedad del problema. «Todavía no sé mucho. Aún tenemos que examinarlo, pero creo que no tardaré mucho en volver».

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Las críticas y la recuperación de la forma

Iraola dio más detalles sobre el cambio y apuntó que la decisión fue, en gran medida, por precaución. «Tuvo que salir del campo por una pequeña torcedura de tobillo. No parece gran cosa, pero jugamos cada tres días, así que tenemos que ver qué tiene», explicó el entrenador. «Ni siquiera sé si es una lesión. Se torció el tobillo, le dolía en ese momento y no se encontraba al cien por cien. Decidimos dar entrada a Trey (Nyoni) y rindió bien».

Wirtz también aprovechó para hablar de las críticas que recibió por su rendimiento a principios de temporada. Con un gol y tres asistencias en sus últimos cuatro partidos, el centrocampista siente que está respondiendo a quienes dudaban de él sobre el terreno de juego. «¡Puede que simplemente sea un tipo interesante!», bromeó sobre la atención mediática. «Yo me limito a jugar al fútbol. Si la gente quiere hablar de mí o juzgarme, ese es su trabajo. No me centro en eso. Solo quiero jugar al fútbol y no puedo hacer más [que eso]».

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Un Liverpool eficaz castiga pronto al Brighton

El partido quedó decidido en cuatro minutos fulgurantes de la primera parte que dejaron tocado al Brighton. El Liverpool se adelantó en el minuto 17, cuando un disparo de Wirtz que iba a portería se desvió considerablemente en Pascal Gross y dejó sin opciones al guardameta.

Antes de que el Brighton pudiera recomponerse, Bradley Barcola protagonizó una gran jugada por la banda derecha y superó a quien le marcaba con velocidad y precisión. Su centro, medido a la perfección, encontró a Alexander Isak, que definió con una volea suave y controlada para poner el 2-0. Fue el sexto gol de Isak esta temporada, una muestra de su importancia en el esquema ofensivo de Iraola.