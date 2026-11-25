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Oliver Glasner analizó este miércoles con franqueza cómo estaba el Nottingham Forest cuando llegó. El técnico austriaco considera que los estándares del club estaban lejos de ser altos.

Glasner fichó por el Forest el verano pasado, tras varios años de grandes éxitos en el Crystal Palace. Por ahora, sin embargo, su etapa en el City Ground está siendo muy decepcionante: los Tricky Trees ocupan la decimoséptima posición en la Premier League, con solo dos puntos más que el colista, el Palace.

El Forest prepara ahora el partido en casa contra el Chelsea del próximo viernes por la noche. «La estabilidad en una organización implica tener unos estándares», afirma Glasner. «Todos los que llegan se comprometen a cumplirlos. Sinceramente, creo que los estándares no eran lo bastante altos».

«Tenemos jugadores que llevan aquí cuatro años y no hablan inglés», cuenta Glasner sin dar nombres. «Si vas a Italia, cualquier jugador concede una entrevista en italiano al cabo de tres meses. Si quiero ser entrenador en Inglaterra, tengo que hablar inglés. Si quiero ser entrenador en Italia, tengo que hablar italiano».

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«Si no, Oliver Glasner, si quieres hablar en tu propio dialecto, quédate en casa, en Austria. Allí te entiende todo el mundo, pero en ningún otro sitio», explica el técnico de Salzburgo, de 52 años.

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«Queremos construir un Nottingham Forest estable, capaz de competir de forma constante en la mitad alta de la Premier League. Ya casi lo hemos conseguido. Estamos convencidos de que sabemos qué pasos debemos dar».

«Seguimos siendo muy ambiciosos, pero parece que está llevando algo más de tiempo del que todos esperábamos. El objetivo es dar estabilidad a este club y seguimos trabajando en ello».

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«Sabíamos que este sería un periodo de transición, por decirlo así. Seguimos siendo muy ambiciosos, pero también tenemos muchos problemas que resolver».

Glasner habló el lunes en Londres con el propietario del Forest, Evangelos Marinakis. «Nos preguntó: “¿Qué necesitáis? ¿Qué queréis mejorar en la plantilla, el cuerpo técnico y el entorno?”», revela Glasner. «Quiere lo mejor para el Nottingham Forest, quiere lo mejor para todos los que estamos aquí».

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Según la BBC Glasner quiere incorporar a cinco jugadores en enero. «Tenemos que mejorar la plantilla, el cuerpo técnico y el entorno, y de eso estamos hablando. Fue una reunión fantástica y las seis horas de viaje merecieron sin duda la pena», concluye Glasner.