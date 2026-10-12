La tensión se apoderó del estadio "Santiago Bernabéu" y de los jugadores del Real Madrid durante uno de los momentos más críticos y tensos de la temporada hasta ahora. En cuestión de instantes, la alegría que desató el gol de Vinicius en la portería del Villarreal el pasado sábado se transformó en frustración, después de que el árbitro del partido, Isidro Díaz de Mera, anulara el gol y expulsara al jugador brasileño tras revisar la jugada en el VAR.

Tras recibir la tarjeta roja, el jugador del Real Madrid se abalanzó hacia el árbitro, un incidente que quedó reflejado en el acta oficial del encuentro, según lo publicado por el diario catalán "Sport".

Díaz de Mera explicó en el acta: "Durante una interrupción del juego, y después de ser expulsado y antes de abandonar el terreno de juego, Vinicius continuó protestando en voz alta mi decisión y se dirigió hacia mí de forma agresiva, lo que obligó a sus compañeros a intervenir para contenerlo, aunque no pude distinguir palabras concretas".

Aunque el árbitro no pudo distinguir "ninguna palabra concreta" por parte del extremo, las cámaras de la cadena DAZN captaron la escena y revelaron con precisión lo que dijo el internacional brasileño.

En plena revisión de la jugada mediante el videoarbitraje (VAR), el propio Saliba, defensa del Villarreal, utilizó gestos para explicarle a Vinicius que le había tirado del pelo durante la acción, ante lo que Bellingham, que observaba la escena desde atrás, gritó: "¡Esto no es nada!", y animó a la afición del "Santiago Bernabéu" a presionar al árbitro.

En cuanto el árbitro Díaz de Mera mostró la tarjeta roja, Vinicius estalló de rabia y gritó: "¿Roja? ¡No! ¡No!", para después abalanzarse hacia el árbitro, de no haber sido por la intervención de Rüdiger y del resto de sus compañeros para frenarlo.

El jugador brasileño repitió la frase "¿Por qué haces esto?" cuatro veces, según mostraron las imágenes de DAZN. Y Bellingham, que parecía asombrado e incrédulo ante la decisión del árbitro, comentó: "Qué fuerte... joder... esto ya no es fútbol. Qué fuerte".

El enfado de Vinicius Junior se mantuvo mientras se dirigía al vestuario, hasta el punto de que Endrick tuvo que acompañarlo por el túnel y, durante ese trayecto, el jugador del Real Madrid (dorsal número 7) empujó a un empleado de LaLiga, aunque este último incidente no quedó reflejado en el acta del partido.

El futbolista brasileño se enfrenta ahora a una sanción que, con toda probabilidad, lo apartará de los terrenos de juego durante al menos dos partidos, ya que se perderá el encuentro contra el Sevilla y el "Clásico" ante el Barcelona previsto para el 25 de octubre en el estadio "Spotify Camp Nou".

Se espera que la decisión final se conozca el próximo miércoles, cuando el Comité de Competición dé a conocer su resolución, aunque se prevé que el Real Madrid presente un recurso contra cualquier decisión que pueda adoptarse.



