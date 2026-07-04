Un emotivo mensaje de Mido a las selecciones árabes tras el logro histórico de Egipto

La selección de Egipto avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Australia 4-2 en penaltis. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, logró un hito que llenó de orgullo a los aficionados egipcios y árabes.

Su próximo rival será Argentina, actual campeona, el martes en Atlanta, en un duelo que los aficionados esperan con ansias.

Tras el logro, el exfutbolista egipcio Ahmed Hossam Mido instó a las selecciones árabes a confiar en sus entrenadores nacionales como clave del éxito.

Mido publicó en su cuenta de «X»: «Mensaje a todos los países árabes: hay que confiar en el entrenador nacional, pues solo es posible alcanzar el éxito bajo el mando de alguien que conozca la identidad y la mentalidad del fútbol de su país, que comprenda el estilo de juego que mejor se adapta al equipo y que sepa cómo tratar a los jugadores desde el punto de vista psicológico. En cuanto al entrenador extranjero, puede ser una buena opción para los grandes clubes, pero es una idea que difícilmente tiene éxito con las selecciones».

Mido añadió que la historia del fútbol egipcio confirma el valor del entrenador nacional y afirmó: «Egipto, a lo largo del tiempo, siempre ha tenido un símbolo que une a la gente. Mahmoud El-Gohary nos devolvió a un Mundial tras años de ausencia; Hassan Shehata ganó tres Copas Africanas consecutivas; y ahora Hossam Hassan nos ha llevado a los octavos de final del Mundial 2026. Si Dios quiere, vendrán más logros bajo su mando.