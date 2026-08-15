El español Ferran Torres bajó el telón de su etapa en el Barcelona, tras cuatro temporadas y media vestido con la camiseta del club catalán, antes de fichar por el Paris Saint-Germain en una operación valorada en 50 millones de euros, convirtiéndose así en el quinto jugador más caro de la historia del Barcelona en cuanto al valor de las ventas.

Torres dirigió, a través de sus cuentas en las redes sociales, un emotivo mensaje de despedida a la afición del Barcelona, en el que expresó su gratitud por el tiempo que pasó dentro del club, subrayando que vestir la camiseta del equipo y defender sus colores fue un gran honor para él, y que su experiencia en el Camp Nou contribuyó a su desarrollo tanto a nivel deportivo como personal.

Torres se incorporó al Barcelona en enero de 2022 procedente del Manchester City, y durante cuatro temporadas y media se convirtió en una de las piezas del equipo, antes de decidir afrontar un nuevo reto con el Paris Saint-Germain, que cerró la operación por 50 millones de euros.

El delantero español afirmó que los años que pasó en el Barcelona lo convirtieron en un mejor jugador y en una mejor persona, señalando que ingresó en el club con la ambición de dar lo máximo de sí mismo y ayudar al equipo a recuperar el lugar que merece, subrayando que el Barcelona siguió siendo para él como un hogar durante todo el tiempo que estuvo con el equipo.

Torres también quiso hacer referencia a las relaciones que forjó dentro del club, subrayando que se marcha dejando atrás amigos dentro y fuera del terreno de juego, además de personas que tuvieron un papel en su desarrollo y en el de sus compañeros, al cierre de una etapa que describió como llena de recuerdos y logros.

Durante su trayectoria con el Barcelona, Torres conquistó tres títulos de LaLiga, además de dos títulos de la Copa del Rey y tres títulos de la Supercopa de España, y también superó la barrera de los 200 partidos con la camiseta del club, en los que marcó 65 goles y dio 23 asistencias.