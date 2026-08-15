El Chelsea inglés cerró su preparación para la nueva temporada con una valiosa victoria sobre su invitado, la Real Sociedad española (3-1), en el partido amistoso que los enfrentó este sábado en el estadio "Stamford Bridge", enviando el conjunto londinense señales positivas antes del inicio de su andadura oficial.

El Chelsea abrió el marcador de forma temprana por medio del recién llegado Morgan Rogers en el minuto 9, después de haber dado a su equipo una clara ventaja desde el comienzo del encuentro.

El gol llegó para brindar al jugador inglés un inicio ideal en su primera aparición con la camiseta del equipo, tras su fichaje este verano procedente del Aston Villa por 137 millones de euros.

El Chelsea impuso su ritmo en el desarrollo del juego durante los primeros minutos, antes de que la Real Sociedad lograra el empate en los últimos instantes de la primera parte, cuando Jon Aramburu marcó un gol en el minuto 45, para que la primera mitad del partido terminara con empate 1-1.

El Chelsea no esperó mucho para recuperar su ventaja, ya que el delantero brasileño João Pedro volvió a batir las mallas apenas dos minutos después del inicio de la segunda parte, antes de añadir el tercer gol en el minuto 77, sentenciando la victoria a favor de los locales con un doblete personal que reforzó la confianza del equipo antes del comienzo de la temporada.

El Chelsea inicia su andadura en la Premier League el 24 de agosto, cuando se enfrente al Fulham, mientras que la Real Sociedad afronta la nueva temporada con la moral más baja tras encajar su tercera derrota consecutiva, después de caer ante el Toulouse y el Colonia, y antes de su partido inaugural en LaLiga española ante el Real Betis el 21 de agosto.