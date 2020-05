Un elogio impensado que enamoró a los hinchas de River: el Kun Agüero habló de Gallardo

Sin dudas, una de las atracciones de esta cuarentena a nivel mundial es el fenómeno "Kun streamer" de la mano del delantero del . Sergio Agüero encontró un lugar en la plataforma Twitch y se entretiene a la par que cotiza sus auspiciantes. Pero lo más divertido son los videos que se viralizan cuando se deja llevar por el momento y habla de fútbol, con opiniones despojadas del flash de una entrevista realizada por un periodista.

En esta oportunidad le tocó hablar de Marcelo Gallardo. Interpelado por un hincha confeso de Boca, el jugador de la Selección lo eligió como el mejor técnico del país y explicó por qué. Obviamente, los fanáticos de River enloquecieron.

El @aguerosergiokun elogiando a Gallardo me hizo la mañana 😍 (alguno más joven me cita al que se lo preguntó que no tengo idea) pic.twitter.com/nUsFqUhhv6